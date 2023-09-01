ASTOR Enerji A.Ş. Ağustos ayında 8 yeni anlaşmaya imza attı

Astor Enerji A.Ş. tarafından yapılan 8 yeni anlaşma için Kamuyu Aydınlatma Platformu’ na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

Şirket, 04.08.2023 tarihli duyurusunda Irak’ta yerleşik bir firma ile 14.542.500.- USD tutarlı bir sipariş sözleşmesi yaptığını bildirirken, 29.08.2023 tarihinde yaptığı son KAP duyurusu ile İtalya'da yerleşik özel bir firma ile 555.750 EURO tutarında ilk güç transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu.

Enerji devinden milyon dolarlık yeni anlaşma

Yurt içinde gerçekleştirilen iş sözleşmeleri hakkında yapılan açıklamada; Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik ile 9.467.700 milyon dolar değerinde 3 ayrı sözleşme imzalandığı bildirildi. Şirket, Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. ile 25.08.2023 tarihinde 3 ayrı sözleşme kapsamında 9.467.700-USD karşılığı 251.603.180.- Türk Lirası tutarında Güç Transformatörü satış sözleşmesi imzaladığını duyurdu. Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı yüzde 3,40 olarak belirtildi. Ayrıca Aldo Enerji ile Orta Gerilim Dağıtım Transformatörleri ve Anahtarlama ürünleri alımı konusunda toplamda 5.000.000 USD tutarında sözleşme imzalandı.

Astor Enerji A.Ş., İspanya'da yerleşik özel iki firma ile 25.08.2023 tarihinde iki ayrı sözleşme imzaladı. Güç trafosu satış sözleşmesi olduğu bildirilen işlemleri tutarı sırasıyla 1.654.000 EURO ve 5.600.000 EURO olmak üzere toplam 7.254.000 EURO olarak duyuruldu.

Ağustos ayı içerisinde kamuoyu ve yatırımcıları bilgilendirmek üzere yapılan açıklamada yer alan bir diğer yeni iş ilişkisi ise; ABD'de yerleşik özel bir firma ile 3.150.000 USD tutarında USAID Enerji Koruma Projesi kapsamında Ukrayna'da kullanılmak üzere Güç Transformatörü satış sözleşmesinin imzalandığı olarak belirtildi.

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Finlandiya'da yerleşik özel bir firma ile Ağustos ayında yapılan toplam 1.260.000 EURO tutarında ilk güç transformatörü satış sözleşmesi imzalandığı açıklandı.

Şirketin 2023 yılı satış hedefi 540 Milyon USD olarak kamuoyu ile paylaşılmıştı. Ağustos ayında duyurusu yapılan sipariş sözleşmeleri toplamının ABD Doları karşılığı 42.024.130 USD oldu.