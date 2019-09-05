0553 313 94 23

ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete geçti

Ağrı’nın en büyük sivil organizasyonu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), yaklaşan 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde dar gelirli öğrenci velilerine katkıda bulunmak için harekete geçti.

05 Eylül 2019 Perşembe 12:11
ASTOP Ağrılı çocuklar için harekete geçti

Ağrı’nın en büyük sivil organizasyonu olan Ağrı Sivil Toplum Platformu (ASTOP), yaklaşan 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesinde dar gelirli öğrenci velilerine katkıda bulunmak için harekete geçti.


Platform, Eğitim -Öğretim sezonunun önümüzdeki hafta açılması sebebi ile okula yeni başlayanöğrencilere destekte bulunabilmek amacıyla başlatılan İlk Kalemim Sizden Olsun kampanyası ile öğrencilere 4 adet defter, 3 takım boya(Sulu, kuru ve pastel), 6 adet kalem ve kalemtraş seti hediye etmeyi planlıyor.


HEDEF 5000 ÖĞRENCİYE ULAŞMAK


Platform Başkanı Av.Mehmet Salih Aydın hedeflerinin 5000 öğrenciye ulaşmak olduğunu söyleyerek“Ağrı’da İlkokula yeni başlayan yaklaşık 5000 çocuğumuz bulunuyor. Bizde bu sebeple hedefimizi 5000 olarak belirledik. Amacımız Ağrı’da okula başlayan tüm çocuklarımıza bu setleri hediye etmek. Bunun için Ağrı’ya vefası olan herkesten destek bekliyoruz. Bir setin fiyatı 25 TL, Setin içerisinde öğrencilerimizin ilk iki ayında ihtiyaç duyabilecekleri malzemeler bulunuyor. Bizlere katkıda bulunmak isteyen hemşehrilerimiz, 08503469960 whatshap kurumsal numaramızdan ulaşarak kırtasiyelerin iban numarasını isteyerek, dilediği kırtasiyeden bu desteği sağlayabilir.Ağrı’da okuyup ekonomik özgürlüğünü eline almış herkesin, kendi memleketine ufakta olsa bir vefa göstereceğine inanıyoruz.” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 12:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtları ile 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
    1. MSB: "Pençe Harekâtı ile koordineli..
    2. Vodafone "çevik" dönüşüm yolculuğunu..
    3. Ediz Bahtiyaroğlu kimdir! Ediz..
    4. Silivri Ceza İnfaz Kurumunda inceleme
    5. Ormanlık alanda yaralı olarak bulunan..
    6. Irak'ın kuzeyine hava harekatı
    7. Konya’da FETÖ’ye yönelik ankesörlü..
    8. Yeşilyurt Belediyespor’da Soma maçı..
    9. MÜSİAD Başkanı Poyraz’dan enflasyon..
    10. Manisa itfaiyesi her duruma hazırlıklı
    11. Diyanet Kuran öğretici alımı 2019
    12. Yeni Malatyaspor, Ankaragücü maçıyla..
    13. Altın fiyatları
    14. Geleneksel okçulukta aday hakem kursu..
    15. "Mısır'da 130 kişi açlık grevinde!"
    16. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    17. ESKÜDER’den Şeker Mahallesi Muhtarı..
    18. Trabzonspor'da Getafe maçının programı..
    19. Afrikalı 3 milyarder kıtanın..
    20. Şehitkamilli kadınlar önce öğreniyor..
    21. Enez'de 70 düzensiz göçmen yakalandı
    22. Faruk Çelik’ten bomba açıklamalar
    23. Mersin İŞKUR’dan MEGİP kapsamında..
    24. Kocaeli sahillerinden 53 ton yosun..
    25. Pençe Harekatı'yla koordineli olarak..
    26. Göztepe’nin yenileri formayı kapamadı
    27. Teröre karşı duruşuyla CHP’ye solculuk..
    28. Adnan Polat: “Mustafa Cengiz tam gaz..
    29. Genç görünmenin yolu: Mezoterapi
    30. Akhisar Belediyesi WorldFood..
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Başkan Erdoğan: Yazıklar olsun sana...
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe