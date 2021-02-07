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Spor Aston Villa Arsenal'ı devirdi
Spor

Aston Villa Arsenal'ı devirdi

İngiltere Premier Lig'de Aston Villa, konuk ettiği Arsenal'i 1-0 'lık skorla yendi.

Yeniakit Publisher
2021-02-07 03:01:00 -
Aston Villa Arsenal'ı devirdi

Ligin 23. hafta mücadelesinde, bu sezon Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen takımlardan Aston Villa, Villa Park'ta Arsenal'i ağırladı.

Karşılaşmaya iyi başlayan ev sahibi ekip, 2. dakikada Ollie Watkins'in ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve bu skoru maç sonuna kadar koruyarak mücadeleden 3 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından iki maçı eksik Aston Villa, 35 puanla 8. sıraya yükselirken, son 3 lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen Arsenal ise 31 puanla 10. sırada kaldı.

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