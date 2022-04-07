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Oruç Astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozuyor mu? Oruçluyken astım spreyi kullanılır mı?
Oruç

Astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozuyor mu? Oruçluyken astım spreyi kullanılır mı?

Astım hastaları oruç tutarken sağlık sorunları sebebiyle astım ilacı kullanmalarının uygun olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, astım spreyleri orucu bozuyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-04-07 01:10:00 -
Astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozuyor mu? Oruçluyken astım spreyi kullanılır mı?

Ramazan ayı boyunca sağlık sorunları sebebiyle ilaç kullanan kişilerin birçoğu hangi durumlarda oruçlarının bozulacağını araştırmaya başladı. Astım ilacı orucu bozan mı?

Astım hastalarının kullandığı sprey orucu bozuyor mu? Oruçluyken astım spreyi kullanılır mı?

Akciğer hastalarının kullandıkları spreyden, bir kullanımda 1/20 ml. gibi çok az bir miktar ağıza sıkılmaktadır. Bunun da önemli bir kısmı ağız ve nefes boruları cidarında emilerek yok olmaktadır. Bundan geriye bir miktarın kalıp tükrük ile mideye ulaştığı konusunda kesin bir bilgi de yoktur. Abdest alırken ağızda kalan su ile kıyaslandığında, bu miktarın çok az olduğu görülmektedir. Halbuki oruçlu, abdest alırken ağzına verdiği sudan geri kalan miktarın mideye ulaşması halinde orucun bozulmayacağı konusunda hadis (Dârimî, Savm, 21) ve İslâm bilginlerinin icmaı vardır. Ayrıca, misvaktan bazı kırıntıların ve kimyevi maddelerin mideye ulaşması kaçınılmaz olduğu halde, Hz. Peygamber’in oruçlu iken misvak kullandığı, sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buharî, Savm, 27; Tirmîzî, Savm, 29). Diğer taraftan, “kesin olarak bilinen, şüphe ile bozulmaz” kaidesi gereğince, mideye ulaşıp ulaşmadığı konusunda şüphe bulunan bu şeyle oruç bozulmaz.

Bu itibarla astımlı hastaların, sağlığı oruç tutmalarına uygun olup başka bir hastalıkları da yoksa, rahat nefes almalarını sağlamak amacıyla ağza püskürtülen oksijenli ilaç orucu bozmaz.

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