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Astım hastaları yaz aylarında bunlara dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Özkan, "Bazı tetikleyici maddeler ve durumlar astım ve diğer alerjik hastalıkların belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle yaz aylarında astım ve alerji hastaları rahatsızlıklarını tetikleyebilecek, şikâyetlerini artırabilecek pek çok etkenle karşılaşıyor. Her hastada farklılık gösteren bu tetikleyiciler; polenler, alerjen maddeler, solunum yolu enfeksiyonları, yorucu fiziksel aktivite, hava kirliği olarak sıralanabilir." dedi.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:44
Astım hastaları yaz aylarında bunlara dikkat!

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Özkan, astım hastalarının doktora başvurma nedenlerinin genellikle; öksürük, nefes darlığı, hırıltılı nefes alıp verme ve göğüste sıkışma hissi olduğunu söylüyor. Bu belirtilerin astımı düşündürmesinin nedenleri ise tekrarlayıcı olmaları, gece ve sabaha karşı ortaya çıkmaları, bazı alerjen maddelere maruz kalma veya egzersiz sonrası tetiklenmeleri.

AŞIRI SEVİNME VE ÜZÜLME DAHİ ASTIMI TETİKLEYEBİLİYOR

Bazı tetikleyici maddeler ve durumlar astım ve diğer alerjik hastalıkların belirtilerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Özellikle yaz aylarında astım ve alerji hastaları rahatsızlıklarını tetikleyebilecek, şikâyetlerini artırabilecek pek çok etkenle karşılaşıyor. Her hastada farklılık gösteren bu tetikleyiciler; polenler, alerjen maddeler, solunum yolu enfeksiyonları, yorucu fiziksel aktivite, hava kirliği olarak sıralanabilir. Bazı ilaçlar, işlenmiş patates gibi koruyucu madde içeren gıdalar, reflü hastalığı, aşırı sevinme veya üzülme gibi yoğun duygular da astımın diğer tetikleyicileri arasında.

İLAÇLARINIZI GELİŞİGÜZEL ALMAYIN

Astım tedavisinde iki çeşit ilaç grubu kullanıldığını belirten Prof. Özkan, “Bunlar; hastalığı tedavi ya da kontrol eden ilaçlar ve rahatlatıcı ilaçlardır. Astım tedavisinde hangi ilaçların ne kadar süre ile ve hangi durumlarda kullanılacağı mutlaka doktor tarafından belirlenmelidir” ifadelerini kullandı.

YAZ AYLARINDA ASTIM VE ALERJİK HASTALIKLARDAN KORUNMAK BUNLARI YAPIN

• Kuru havalarda rüzgar varsa dışarıya çıkılmamalı.

• Alerjenlerin havaya karışımına neden olan çim biçme, yabani ot temizleme gibi bahçe işlerinden uzak durulmalı.

• Tatil yapılacak otel ya da yazlık alerjenler açısından gözden geçirilmeli.

• Açık hava egzersizleri yaparken aşırıya kaçılmamalı.

• Dışarıda giyilen kıyafetler eve dönünce değiştirilmeli ve duş alarak derideki ve saçlardaki alerjenler de temizlenmeli.

• Yaz aylarında çamaşırlar, havlu ve çarşaflar polenlerin yapışmasını engellemek için dışarıda kurutulmamalı.

• Dışarı çıkarken geniş kenarlı gözlükler kullanılmalı. Çok alerjik yapıya sahip kişiler ve astım hastaları alerji maskeleri de kullanabilir.

• Polen miktarının fazla olduğu dönemlerde şikâyetler başlamadan alerji ilaçları alınmalı.

• Polen yoğunluğunun fazla olduğu saatlerde kapı ve pencereler kapalı tutulmalı.

• Polen miktarının fazla olduğu günün ilk saatlerinde dış aktivitelerden uzak durulmalı.

• Evde ve arabada cam açmak yerine bakımları düzenli olarak yapılan ve polen filtreli klimalar kullanılmalı.

• Yaşam alanlarının nem oranı düşük tutulmalı.

• Ev temizliği HEPA filtresi içeren vakumlu süpürge ile yapılmalı.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 16:44
  1. Astım hastalığı
  2. ev temizliği
  3. alerjen
  4. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Metin Özkan
  5. astım

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