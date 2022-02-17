Astım bronşit ve öksürük için doğal tedavi

Astım, hava yollarının çevresel etkenlere karşı duyarlı olması durumuna verilen isimdir. Astımın genel belirtileri: Kuru ve krizler halindeki öksürük, nefes darlığı, hırıltılı solunum, nefes alıp verirken ıslık sesi ve göğüste tıkanıklıktır.

Astıma iyi gelen bitkiler ve yiyecekler bu belirtileri hafifleterek ortadan kaldırır.

İşte astıma iyi gelen bitkisel tedavi önerileri:

Karanfil

Karanfil etkileriyle astıma iyi gelen bitkiler listesinin üst sıralarında yer alıyor. Karanfilin bu gücünden yararlanmak için ilk yapmanız gereken 6 adet karanfili bir bardak içme suyuyla kaynatmak.

Ardından kaynayan karanfili süzün ve suyunu bir bardağa alın. Üzerine bir yemek kaşığı bal ekleyin. İşte hepsi bu kadar!Hazırladığınız bu karışımı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kez içmenizi öneririz.

Öksürük, astım ve bronşit için doğal kür tarifi

Bamya tohumu (yenilebilir, yani ekim için ilaçlanmamış olacak)

Hakiki bal

Hakiki zeytinyağı

Hazırlanışı:

Bamya tohumunu aldığınız aktarda iyice çektiriniz. Kabuk kısımları biraz sert olduğu için zor çekiliyor, olabildiğince un haline getirtmeye çalışın. Evinize getirince un eleği gibi bir elekten geçirin. Geniş bir kâseye koyun, üzerine bal ve zeytinyağından göz kararı ekleyin. Biraz ondan biraz ondan ve karıştırın. Macun kıvamını alacak. Kuru temiz cam bir kavanoza doldurun.

Uygulama:

Sabahları aç karnına kahvaltıdan en az yarım saat önce bir çay kaşığı tüketin. 3-5 günde bırakmayın.