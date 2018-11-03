Astım artık cep ve farede



Her geçen gün onlara daha bir sarılıyoruz, elimizden düşürmüyoruz. Sadece kanser mi yapıyor yaydığı radyosyonla; hayır, astım da cepte saklanıyor. Cep telefonları, bigisayarlar hayatımızı kolaylaştırırken bulaşıcı hastalıkları da artırıyor. Cep telefonları ayak tabanımızdan daha fazla bakteri taşıyor. Klozetlerdeki mikroplardan da fazla.. Bulaşık süngerlerinden de fazla.. Mukayese bile edilemeyecek ölçüde ve tam 400 kat! Hatta bu cepler, fareler bakterilere gelmesi için davetiye çıkarıyor. Gelişmiş ülkelerde yaşanan alerjik hastalıklardaki artış cep telefonu ve bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasına bağlanıyor..

Hayatın vazgeçilmezleri arasında bulunan cep telefonları uzmanlara göre hastalıklar için büyük risk taşıyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin eski ünlü Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. A. Rasim Küçükusta, ‘Gelişmiş ülkelerdeki astım, saman nezlesi ve egzama gibi alerjik hastalıklardaki artışla, cep telefonlarının kullanımındaki ve yaygınlığındaki artış büyük bir paralellik gösterdiği” kanaatinde.

Prof. Dr. A. Rasim Küçükusta, cep telefonlarının beyin tümörlerine, hafıza kaybı ve uyku bozukluklarına, depresyona, astıma alzheimer’e, baş dönmesine, bulantıya, baş ağrısı ve geçici bilinç kayıplarına kadar pek çok hastalığa yol açabileceğinin ileri sürüldüğünü belirtiyor. Özellikle çocuklar ve hamilelerin cep telefonlarını kullanmamaları gerektiğini söyleyen Küçükusta cep telefonlarının az kullanılması, kulağa fazla yaklaştırılmaması yönünde uyarılarda bulunuyor.

Cep telefonları bakteri çekiyor!

İngiltere'de yapılan araştırma, cep telefonlarının tuvalet kapağından hatta ayakkabı tabanından bile daha çok bakteri barındırdığını ortaya çıkardı.

Araştırmalar, cep telefonlarının yüz binlerce ölümcül bakteriyi barındırdığını ortaya koydu. İngiltere'nin Manchester Metropolitan Üniversitesi'ndeki mikrobiyologlar, cep telefonlarının, tuvalet kapağı, ayakkabı tabanı veya kapı kolundan daha çok bakteri barındırdığını belirterek, yaydığı ısının cep telefonlarını tüm bakteriler için ideal bir üreme ortamı haline getirdiğine işaret ettiler.

Mikrobiyolog, Joanna Verran, bu bakteriler arasında hastane enfeksiyonuna yol açan MRSA mikrobuna benzeyen ve sivilceden, zatürree ve menenjite kadar birçok hastalığa sebep olan "staphylococcus aureus"un da bulunduğuna dikkat çekti. Verran, çanta ve ceplerde taşınan cep telefonlarının sürekli el altında olduğunu ve yüze yakın tutulduğunu belirtti.

Bakteri kaynıyor

Akıllı telefonlara yakından bakan bilim insanları bazı bakterilerin yaşadığını fark etti.

Akıllı telefonlarda birçok bakteri yaşıyor. Gıda zehri bile var..



Yukarıdaki fotoğraf aslında bir bakteriye ait. Bilim insanlarının "akıllı telefon bakterileri" olarak adlandırdığı bu canlıların, bizimle sürekli iç içe olduğu anlaşılıyor.

Surrey Üniversitesi Mikrobiyoloji bölümü öğrencileri cep telefonlarına yakından bakmaya karar verince bu bakterileri fark ettiler.

Cep telefonunu bakteri üretme kaplarına koyan öğrenciler, 3 gün sonra bu garip yaratıkları görüntülediler.

Üniversiteden Doktor Simon Park, cep telefonlarının sadece iletişim aracı olmadığını, bizim kişisel izlerimizi de taşıdığını söylüyor.

Resmen iğrenç!

Tabii aynı zamanda yediklerimizi, içtiklerimizi de telefonlara bir şekilde bulaştırıyoruz.

Üniversitede süren çalışmalar sırasında bakteriler fotoğraflandı ve bu görüntüler büyütüldü.

Bu bakterilerin tümü, iğrenç görünmelerine karşın zararlı değil.



Ancak, Staphylococcus aureusgibi tehlikeli bazı bakteriler de telefonlarda görülebiliyor.

Bu bakteri, "Hastane infeksiyonu" olarak adlandırılıyor.

Akıllı telefonların klavye ve benzeri bir dizi tuşa sahip olması, daha çok bakteri taşımalarına sebep oluyor. Eski tip telefonlar için bu sebeple "daha az pis" olabilir, deniliyor..

Bu bakterilerden kurtulmanın yolu var mı? En iyi yöntem telefonları temiz tutmak ve mümkün olduğu kadar sık silmek.



Islak mendillerin kullanılmasını önerilse de bunların ne kadar etkili olabileceği kuşkulu.. Sirke ile nemlendirilmiş kağıt mendillerin daha iyi olacağı belirtiliyor.

Cep telefonlarına bakteri bulaştırmamanın yollarından birisi de, tuvalete giderken, telefonu dışarda bırakmak. Çıkınca elleri çok iyi temizlemek..

Bakterilerin çoğu elden telefonlara geçtiği için, ellerin temizliği çok önemli. Ayrıca mesela resim çekmesi gerekçesiyle telefona yabancı kişilerin dokunmamasına izin vermek doğru değil.



Hele miniklerin ellerine tutuşturulan telefonların taşıdığı tehlikeyi artık siz düşünün!..

Bu modern dünyanın iletişim kolaylığı daha başımıza çok iş açacak gibi görünüyor..