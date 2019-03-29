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AŞTİ'de koca dehşeti! Eşini kucaklayıp aşağı attı

İstanbul'da bulunan kardeşinin yanına gitmek için AŞTİ'ye gelen bir kadın, gidişine engel olmak isteyen cani kocası tarafından üst kattan aşağı atıldı.

29 Mart 2019 Cuma 15:49
AŞTİ'de koca dehşeti! Eşini kucaklayıp aşağı attı

Başkentte, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) tartıştığı eşini kucağına alıp üst kattan atarak ağır yaralanmasına neden olan zanlı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cem G. (30), İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek isteyen 8 aylık eşi İ.G. (29) ile tartıştı. Tartışmanın ardından evden ayrılan İ.G, AŞTİ'ye gitti. Eşini telefonla arayan İ.G, AŞTİ'de olduğunu, İstanbul'a kardeşinin yanına gideceğini söyledi.

12 metreden aşağı attı

Telefon görüşmesinin ardından otogara gelen Cem G, eşine İstanbul'a gitmemesi için engel olmak istedi.

Tartışma sırasında Cem G, kucağına aldığı 8 aylık eşini giden yolcu katından attı. Yaklaşık 12 metre yükseklikten düşen İ.G. ağır yaralandı.

Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Cezaevine gönderildi

Karakola teslim olan Cem G'nin, ifadesinde eşiyle İstanbul'a kardeşinin yanına gitmek istemesi nedeniyle tartıştıklarını, paralarının olmadığını söylediğini ama ikna edemediğini, bağırmaya başlayarak kendisine hakarette bulunduğunu, sinirlenince kucağına alıp yüksekten attığını, pişman olduğunu, nasıl böyle bir şey yaptığını anlamadığını söylediği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edilen Cem G, nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 15:49
  1. İstanbul
  2. kasten öldürmeye teşebbüs
  3. AŞTİ
  4. Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ)
  5. Ankara Adliyesi

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