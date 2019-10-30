Astana garantörlerinden 'Anayasa Komitesini destekleme' vurgusu

Suriye konusundaki Astana formatının garantörü olan İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları, Suriye krizinin çözümü için kurulan Anayasa Komitesinin destekleyeceklerini belirterek, Anayasa Komitesi'nin başlatılmasının, Suriye'deki çatışmada askeri yolların çözüm olmayacağının kanıtı olduğunu ifade etti.

Astana formatının garantörü İran, Rusya ve Türkiye dışişleri bakanları Cenevre'de üçlü toplantı yaptı ve BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile istişarelerde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun toplantısının ardından ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, "Astana garantörleri, Suriye Arap Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına, birliğine ve toprak bütünlüğüne olan güçlü bağlılığını teyit etti ve bu ilkelere tarafların saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Garantörler, terörizmin her türü ve tezahürüyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri bozma konusundaki kararlılıklarını yineledi." ifadelerine yer verildi.

Astana garantörlerinin kararlı katkılarının ve Soçi'de Suriye Ulusal Diyalog Kongresi kararlarının uygulanmasının bir sonucu olarak, 30 Ekim 2019'da Anayasa Komitesinin kurulmasının ve Komite'nin Cenevre'de toplanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi'nin çabalarının takdirle karşılandığı vurgulandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararı uyarınca Suriyelilerin öncülüğünde ve BM kolaylaştırıcılığında uygun ve sürdürülebilir bir siyasi sürecin ilerletilmesi konusundaki kararlılığın yinelendiği açıklamada, "Anayasa Komitesi'nin başlatılmasının, Suriye'deki çatışmada askeri yolların çözüm olmayacağının kanıtı olduğuna dair inanç ifade edildi." vurgusu yapıldı.

Suriye'de Anayasa Komitesinin çalışmalarının destekleneceği vurgulanan açıklamada, "Suriye'deki taraflar ve BM Genel Sekreteri'nin Suriye Özel Temsilcisi ile sürekli etkileşim yoluyla gerçekleştirilen Anayasa Komitesinin çalışmalarını destekleme konusundaki kararlılık dile getirildi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Anayasa Komitesinin çalışmaları, dış müdahale ve dışarıdan dayatılan zaman çizelgeleri olmadan, Suriye halkının mümkün olan en geniş desteğine ulaşma neticesini kolaylaştıracak şekilde, üyelerinin genel mutabakatına ulaşmayı amaçlayan bir uzlaşı anlayışı ve yapıcı angajman ile yönetilmelidir." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada, "Sığınmacıların ve ülke içinde yerlerinden edilmiş kişilerin ön şart ve ayrımcılık olmaksızın, Suriye'deki orijinal ikamet yerlerine güvenli ve gönüllü olarak geri dönmelerini kolaylaştırmak için ülke genelinde tüm Suriyelilere insani yardımın artırılması için daha kapsamlı yerleşim sürecinin devam etmenin yanı sıra Suriyeli taraflar arasında itimat ve güven inşasının önemi vurgulandı." denildi.