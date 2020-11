AssisTT, EMEA bölgesinin en iyi çağrı merkezi seçildi

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika (Europe, the Middle East and Africa -EMEA) bölgesi finallerinde yarışan şirkete iki ödül verildi. AssisTT, Best Contact Center (outsourced) (En iyi çağrı merkezi) ve Türksat KabloTv projesiyle de Best in Customer Service (outsorced) (En iyi müşteri hizmetleri) kategorilerinde birincilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen Contact Center World Awards, her yıl onlarca ülkeden yüzlerce şirketi bir araya getiriyor. Aldıkları ödüllerin kendileri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen AssisTT Genel Müdürü Haktan Saran, şu görüşleri dile getirdi: “Yaklaşık bin 500 başvurunun yarıştığı itibarlı bir platformdan iki kategoride ödüle lâyık görüldük. Eşsiz müşteri deneyim hedefiyle hizmet veren bir şirket olarak başarılarımızın uluslararası platformlarda da tescillenmesinden mutluluk duyuyoruz. Teknolojimize ve ekiplerimizin yetkinliklerine yaptığımız yatırımlarla çağrı merkezi sektörünün geleceğine yön vermeyi sürdüreceğiz. Başarılarımızı ödüllerle taçlandırmamızda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.”