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Assan Panel Irak Build Fuarı’na katıldı

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, Bağdat’ta gerçekleştirilen Iraq Build Fuarı’na katıldı.

25 Haziran 2019 Salı 10:58
Assan Panel Irak Build Fuarı’na katıldı

Sandviç panel sektörünün önemli kuruluşu Assan Panel, Bağdat’ta gerçekleştirilen Iraq Build Fuarı’na katıldı. Fuara katılarak büyük bir yatırım potansiyeli taşıyan Irak pazarına yakından temas etme fırsatı yakaladıklarını söyleyen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, "Irak, ülkemiz inşaat sektörü için önemli fırsatlar sunuyor" dedi.



Kibar Holding’in grup şirketlerinden, sandviç panel sektörünün öncü kuruluşu Assan Panel, Bağdat’ta düzenlenen Iraq Build Fuarı’na katıldı. 11-14 Haziran tarihlerinde düzenlenen, 29 ülkeden 2 bin 500 kişinin katıldığı fuarda Assan Panel, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.



4 gün süren fuar boyunca çeşitli görüşmeler yaptıklarını söyleyen Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar, büyük bir yatırım potansiyeli taşıyan Irak pazarına yakından temas etme fırsatı sunan fuarın kendileri için oldukça verimli geçtiğini ifade etti.


Akar, "Irak, yeniden yapılanma kapsamında okuldan hastaneye, yoldan konuta kadar pek çok alanda yatırıma açık bir ülke. Irak Planlama Bakanlığı’na göre Irak’ın yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan rakam 100 milyar dolar. Dolayısıyla Irak, sektörümüz için büyük bir potansiyel barındırıyor" diye konuştu.



"Ortadoğu bizim için oldukça önemli bir pazar"


Assan Panel olarak küresel bir şirket olma vizyonuyla ihracat pazarlarında daha aktif olmayı hedeflediklerini belirten Akar sözlerine şöyle devam etti: "Ortadoğu bizim için oldukça önemli bir pazar. Yurt içinde Tuzla, İskenderun ve Balıkesir’deki üç fabrikamızın ve 4 sürekli üretim hattımızın yanı sıra yurt dışında Ürdün’de tesisimiz bulunuyor. Bu tesisimizle Ortadoğu’nun en büyük sandviç panel üreticisi konumundayız".

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 10:58
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