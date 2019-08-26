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Assan Hanil uzun yıllar görev yapan çalışanlarını ödüllendirdi

Otomotiv sektörünün en önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, çalışanları ve aileleriyle AshaFest 2019’da bir araya geldi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:04
Assan Hanil uzun yıllar görev yapan çalışanlarını ödüllendirdi

Otomotiv sektörünün en önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, çalışanları ve aileleriyle AshaFest 2019’da bir araya geldi. Festival kapsamında uzun yıllar Assan Hanil bünyesinde görev alan 200 çalışana kıdem teşvik ödülleri takdim edildi.



Otomotiv sektörünün en önemli ana parça tedarikçilerinden biri olan Assan Hanil, 25 Ağustos’ta Sakarya’da düzenlenen AshaFest 2019’da çalışanları ve aileleri ile bir araya geldi. Canlı müziğin yanı sıra eğlenceli aktivitelerin de yer aldığı festival kapsamında Assan Hanil’de uzun yıllar görev alan 200 çalışana şirkete verdikleri emeklerden dolayı kıdem teşvik ödülleri takdim edildi.



Assan Hanil Genel Müdürü Atacan Güner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Biz, büyük ve güçlü bir aileyiz Assan Hanil’in başarılarında, kıymetli ailelerimizin bizlere verdiği destek en büyük motivasyon kaynağımız. Bu nedenle ailelerimize, her zaman yanımızda oldukları için teşekkür ediyorum. Ne mutlu bizlere ki, 5 yıldan 20 yıla kadar değişen sürelerde, aynı çatı altında mesai yaptığımız arkadaşlarımız var. Bu yol arkadaşlığımızın nice seneler daha devam etmesini ve bütün çalışma arkadaşlarımla benzer şekilde uzun yıllar boyunca çalışmayı temenni ediyorum. Her birinize verdiğiniz tüm emekler ve ortaya koyduğunuz gayretler için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.


Kibar Holding ve Güney Koreli Seoyon E-Hwa ortaklığı ile 1997 yılında kurulan Assan Hanil, üçü Kocaeli’de, biri Bursa’da ve biri Aksaray’da olmak üzere beş farklı lokasyondaki toplam 89 bin metrekarelik tesislerinde, binin üzerinde çalışanıyla otomasyona dayalı yüksek teknoloji ile üretim yapıyor.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:04
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