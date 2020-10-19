'Asrın projesi' askılı boru sistemiyle Anadolu'dan KKTC'ye su taşıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) suyu, 2015 yılından bu yana Mersin'deki Alaköprü barajından alınan "KKTC Türkiye'den Su Temini Projesi" ni hayata geçirmek için soruna temel bir çözüm getirecek Dünyada 236 milyon 457 bin metreküp su İlk kez uygulanan asma boru sistemi ile Girne'deki Geçitköy Barajına aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı yapılan ve "yüzyılın projesi" adanın uzun vadeli su ihtiyacını karşılamak için 17 Ekim 2015 tarihinde başlatılan asrın projesi olarak nitelendiriliyor.

Proje kapsamında Anamur ilçesinde Toros dağlarının eteklerinden dökülen Dragon Çayı üzerine kurulan Alaköprü Barajı'ndan alınan su, uygulanan "asma boru sistemi" ile 5 yıl süreyle KKTC Girne yakınlarındaki Geçitköy Barajına aktarıldı.

8 Ocak'ta askıya alınan boru sistemindeki teknik arıza Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ve 325 kişilik müteahhit ekibinin çalışmaları ile giderildi.

Anadolu Su, sorunun çözülmesinin ardından 6 Ekim'de KKTC halkıyla buluşma yolculuğuna tekrar çıktı.

"Halkımız KKTC'yi vatanlarının bir parçası olarak görüyor"

Anamur Kaymakamı Mehmet Nuri Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Anadolu'daki suyun KKTC'ye kesintisiz olarak ulaştırılmaya devam ettiğini söyledi.

Asma boru sistemi ile suyun deniz geçişi ile aktarıldığı dünyadaki tek projenin tüm aşamalarının altını çizen Başaran, DSİ ekiplerinin periyodik olarak denetlendiğini söyledi.

Başaran, proje ile KKTC halkına endüstriyel ve tarımsal alanlarda içme suyu ve sulama desteği verildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Proje kardeşliğin ve Türkiye anavatan olma hissinin bir yansımasıdır. Anamur Böyle bir projeye halk olarak ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. KKTC halkımız bunu anavatanlarının bir parçası olarak görüyor. Aynı millet unsuryız. Yaklaşık 70 kilometre mesafe Dolayısıyla tarihsel ve sosyolojik yakınlık ve kardeşliğimiz var. Bu da gönülden bir proje. Anamuryalılar olarak burada yaşayan insanlara ait olduğunu düşündüğümüz suyu paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. "

Anamur Belediye Başkanı Hidayet Kılınç da geçmişten bu yana Türk ve KKTC halkı arasında güçlü bağların olduğunu söyledi.

Projenin dünyada benzersiz bir alt yapıya sahip olduğunu belirten Kılınç, "KKTC susuz bir topraktı, içme ve sulama suyu ihtiyacında ciddi sıkıntılar yaşadı. Türk milleti kardeşlerini orada yalnız bırakmadı. Anamurlu verdi. KKTC'nin su sorunu 50 yıldır çözüldü. KKTC bizim için büyük önem taşıyor. Bu noktada KKTC kardeşlerimize gerekli her türlü yardımı yapmaya devam edeceğiz. ”diye konuştu.

Proje kapsamında memleketten “kızı memleket” e ulaştırılan su miktarı 236 milyon 457 bin metreküptür.

Projenin deniz geçişi 80 bin 151 metre uzunluğunda, deniz yüzeyinden 250 metre derinlikte ve süspansiyon halinde geçiyor. Deniz geçişi, 1600 milimetre çapında yüksek yoğunluklu bir polietilen boru hattından oluşur.

Türkiye yakasından 24 kilometre su, deniz geçişi 80 kilometre ve KKTC tarafında 3 km olmak üzere toplam 107 kilometre uzunluğundaki boru hattıyla KKTC tarafına taşınmaktadır.

Proje kapsamında yer alan Alaköprü ve Geçitköy barajları Mart 2014'te tamamlanmış olup, dünyada ilk kez hayata geçirilen asma boru hattı ile deniz geçişi 7 Ağustos 2015 tarihinde tamamlanmıştır.

Asma boru sistemi ile Alaköprü Barajı'ndan alınan su ilk olarak 24 Eylül'de KKTC tarafından yaptırılan Geçitköy Barajı'na iletildi.