ASRİAD'dan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin açıklama:

İSTANBUL (AA) - Asrın İşadamları Derneği (ASRİAD) Genel Başkanı Adnan Danışman, Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasına ilişkin, "Hüzünlü bekleyişte mutlu sona gelindi. Ayasofya artık asli işlevine döndü." değerlendirmesinde bulundu.

Danışman, Danıştay 10. Dairesi'nin, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etmesine ilişkin yazılı değerlendirmelerde bulundu.

Hüzünlü bekleyişte mutlu sona gelindiği, Ayasofya'nın artık asli işlevine döndüğünü kaydeden Danışman, şu ifadeleri kullandı:

"İbadet maksatlı inşa edilen ve yüzyıllar boyu mabed olarak hizmet veren sembol bina, artık yeniden abid ziyaretçileri ile buluştu. Hangi gerekçelerle bu muhteşem mabed ibadetten mahrum bırakılıp sadece turistik hüviyete büründürülmüş olursa olsun, sonuçta mahzun bırakılmıştı. Şimdi ibadetle şenlenecek ve mahzun yüz, mütebessim hale dönüşecektir. Yine korunacak, yine ziyaretçilere açık kalacaktır. Ama asıl amacına hizmete devamla."