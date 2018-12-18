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ASO’dan KOBİ’lere 65 milyonluk destek

Ankara Sanayi Odası tarafından verilen KOBİ Destek Kredisi’nde hacim, talep yoğunluğu nedeniyle 65 milyon liraya yükseldi.

18 Aralık 2018 Salı 09:58
ASO’dan KOBİ’lere 65 milyonluk destek

Ankara Sanayi Odasınca (ASO) 3. kez verilen KOBİ Destek Kredisi’nde hacim, talep yoğunluğu nedeniyle 65 milyon liraya çıkarıldı.

Kredi Garanti Fonu teminat desteğiyle kullandırılacak kredilerde ASO üyesi KOBİ’ler, başvuruları olumlu sonuçlanması halinde, aylık 1,85 (yıllık 22,2) vade farkıyla 18 ay eşit taksitli krediden yararlanabilecek. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, üyelerden gelen talep nedeniyle kredi hacmini artırdıklarını bildirdi. Özdebir, şunları kaydetti: “Ekonominin daraldığı bu dönemde, elimizi taşın altına koyarak üyelerimize nefes aldıracak, uygun vadelerle finansmana erişimini sağlayacak bir adım attık. TOBB’un da ilave katkılarıyla kredi hacmini artırarak talep eden tüm üyelerimizin bu kaynağa ulaşmasını hedefledik. Umarım bu girişimimiz üyelerimizin sıkıntılarının aşılmasında bir katkı sağlar.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:58
  1. Ankara Sanayi Odasınca (ASO)
  2. KOBİ Destek Kredisi
  3. Kredi Garanti Fonu
  4. ASO Başkanı Nurettin Özdebir

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