ASO Başkanı Özdebir: “Gelecek Afrika Kıtası’nda”

Ankara Sanayi Odası (ASO), Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Ankara Şubesi ve Güney Afrika Büyükelçiliği işbirliğiyle “Güney Afrika İş Forumu” düzenlendi. ASO Başkanı Nurettin Özdebir, geleceğin Afrika’da olduğunu belirterek, "Gelecekte parlayacak önemli bir pazar. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi gereken önemli bir kıta” dedi.

ASO‘da gerçekleştirilen foruma ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Güney Afrika Cumhuriyeti Büyükelçisi Pule Malafane, MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Basri Acar, Güney Afrikalı iş adamları ve çok sayıda ASO üyesi sanayici katıldı. Toplantının açılışında konuşan ASO Başkanı Özdebir, 2000’li yılların başından itibaren Türkiye’nin dikkatini ağırlıklı olarak Afrika’ya yönelttiğini ve bu bağlamda Afrika ile ticareti ve ikili ilişkileri geliştirmek için bir dizi faaliyetler yapıldığını belirtti. Afrika Kıtası’ndaki az olan büyükelçi sayısının kısa süre içerisinde 30’lara çıktığını dile getiren Özdebir, “Şu anda hedefimiz büyükelçilik sayısını 50’ye çıkarabilmek. Bu Afrika Kıtası’na vermiş olduğumuz önemin bir göstergesidir” dedi.

Afrika‘nın genç ve dinamik bir kıta olduğuna dikkat çeken Özdebir, “Gelişebilmesi için birçok şeye ihtiyacı var. Büyük yeraltı zenginlikleri, tabi zenginlikleri var. Gelecekte parlayacak önemli bir pazar. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi gereken önemli bir kıta. Gelecek Afrika’da” diye konuştu.

2005 yılının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Afrika yılı olarak ilan edildiğini hatırlatan Özdebir, böylece yalnızca devletin değil sivil toplum örgütlerinin ve iş adamlarının da yönünün daha çok Afrika’ya dönmesi için etken olduğunu ifade etti. Afrika Kıtası’nın en gelişmiş ve en parlak ekonomisinin Güney Afrika Cumhuriyeti olduğunu söyleyen Özdebir, ”Türkiye’nin de Afrika Kıtası’nda en çok ticaret yaptığı ülkelerin başında Güney Afrika Cumhuriyeti gelmektedir. 2018 yılında 1,9 milyar civarında bir ticaret hacmimiz olmuş ama 850 milyon dolar kadar Türkiye’nin aleyhine sonuçlanmış. Türkiye bu ülkeden başta kömür olmak üzere değerli madenler, taşıt araçları gibi birçok konuda ithalat yapmakta ve birçok konuda da ihracatımız olmaktadır. Orada değerli firmalarımızın yatırımları da bulunmaktadır. Bu yatırımlar da 1 milyar dolara yaklaşmış durumdadır. Büyüyen, gelişen işbirliği yapabileceğimiz bir ülke. Mutlaka bu pazarı değerlendirmemiz, burada olmamız lazım” dedi.

Güney Afrika Cumhuriyeti ve Türkiye’nin ticari ilişkiler açısından büyük potansiyele sahip iki ülke olduğunu belirten Büyükelçi Malafane ise, “Gelişmekte olan ülkelerden biriyiz. Güney Afrika, Afrika’daki diğer ülkeler arasında daha ileri bir seviyede. Ekonomimizi canlı tutmak için de ticari faaliyetlerimizi geliştirmenin yollarını arıyoruz. Barındırdığı özellikleriyle ülkemiz her açıdan avantajlara sahip. Güney Afrika’ya yapılacak ihracatta hiçbir kota engeli yok. Bu yüzden Türk iş adamlarına çağrıda bulunuyoruz. Gelin birlikte çalışalım" diye konuştu.

MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Acar ise Güney Afrika Cumhuriyeti’nde çok sayıda Türk girişimcisi olduğunu belirterek, “Bu şirketler ağırlıklı olarak madencilik ve tekstil sektöründe faaliyet göstermektedir ve ciroları 600 milyon doları geçmektedir. Türk şirketleri Güney Afrika’da yatırımlarını artırmaktadır. Son dönemde beyaz eşya, elektrikli ev aletleri ve demir çelik sektörlerinde gerçekleştirilen yatırımlar 1 milyar doları bulmuştur. Türkiye’de Güney Afrika ile ticaret yapan firma sayısı 2 bin seviyesindedir. Tüm bu rakamları değerlendirdiğimizde iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyelerine ulaşmasını beklemekteyiz” dedi.

ASO ve Güney Afrika Free State Siyahi İş Adamları Odası arasında işbirliği protokolü

İki ülke iş adamlarının karşılıklı görüşmelerinin ardından ASO Başkanı Nurettin Özdebir ile Free State eyaleti Siyahi İş Adamları Odası Başkanı Reginald Mutsı arasında iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla bir işbirliği protokolü imzalandı. Protokolün önemine dikkat çeken Özdebir, “Her iki ülkenin birlikte yapabilecekleri birçok iş var. Bizim buradaki firmalarımızın oradaki firmalarla tanışması, oradaki firmaların da burayla tanışması açısından önemli bir iş birliği olacağı kanaatindeyim“ diye konuştu.

Free State Siyahi İş Adamları Odası Başkanı Reginald Mutsi ise protokolün iki ülke arasında karşılıklı fayda oluşturacağına inandığını belirtti. Güney Afrika Cumhuriyeti’nde yatırım yapılacak birçok fırsat olduğunu dile getiren Mutsi, “ASO üyesi iş adamlarını Güney Afrika’ya davet ediyorum” dedi.