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Ekonomi Asmalı: MÜSİAD Hakk’a inanır ve halka hizmet eder
Ekonomi

Asmalı: MÜSİAD Hakk’a inanır ve halka hizmet eder

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin Karaman Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu’nda konuşan MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, küresel salgın sonrası oluşan jeopolitik risklere ve yavaşlayan küresel ekonomiye rağmen Türkiye ekonomisinin dinamik ve esnek yapısı sayesinde dünya ve G20 ortalamalarının üzerinde büyümeyi başardığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-01-17 10:58:00 -
Asmalı: MÜSİAD Hakk’a inanır ve halka hizmet eder

MÜSİAD’ın gücünü zengin medeniyet değerlerinden ve Anadolu irfanından alan bir kalkınma hareketi olduğunu dile getiren Asmalı, “Bu hareketin mensupları, ümitlerini daima diri tutar, samimiyetle çalışır, Hakk’a inanır, halka hizmet eder, daima aşkla koşar. Dürüstlük bu hareketin mensuplarının esas özelliğidir” dedi.

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