Asma yaprağı nasıl salamura yapılır?

Sarması saatler yemesi ise saniyeler süren asma yaprağı kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Yurdun dört bir yanında farklı iç malzemelerle hazırlansa da yaprak sarma herkesin en sevdiği tatlar arasında yer alır. Annelerimizin bin bir zahmetle sarıp, pişirdiği lezzetler özel günlerin, bayramların, mevlitlerin olmazsa olmaz ikramlarındandır. Peki, bu lezzetli yemek için gerekli oyan asma yapraklarını kış mevsimine kadar taze olarak saklamak mümkün mü? İşte, evde asma yaprağı salamura etmenin püf noktaları...

Malzemeler:

Taze asma yaprağı

Kaya tuzu

Cam kavanoz

Sıcak su

Yaprakların damarlı kısımları üste gelecek şekilde yapraklar 10-15 adet gruplar oluşturun.

Gruplanan yaprakları kavanozun dibine yerleştirin. Üzerlerine bir tutam kaya tuzu serpin.

Tüm yaprakgruplarını aralarında tuz olacak şekilde kavanozun ağzına kadar yerleştirin.

En üste de tuz serpin.

Kavanozun ağzına kadar sıcak su doldurulur.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

Güneş görmeyen bir yerde 10 gün bekletilen asma yaprakları kullanıma hazır hale gelir. Elbette hazırladığınız salamurayı aylarca saklayabilirsiniz.