0553 313 94 23

Asma yaprağı nasıl salamura yapılır?

Zahmetli olduğu kadar leziz de olan yaprak sarması özel günlerin vazgeçilmezlerindendir. Yaz aylarında toplanan asma yaprakları bütün yıl gönül rahatlığıyla pişirilebilmek için salamura yöntemiyle saklanabilir.

20 Haziran 2019 Perşembe 14:35
Asma yaprağı nasıl salamura yapılır?

Sarması saatler yemesi ise saniyeler süren asma yaprağı kültürümüzde önemli bir yere sahiptir. Yurdun dört bir yanında farklı iç malzemelerle hazırlansa da yaprak sarma herkesin en sevdiği tatlar arasında yer alır. Annelerimizin bin bir zahmetle sarıp, pişirdiği lezzetler özel günlerin, bayramların, mevlitlerin olmazsa olmaz ikramlarındandır. Peki, bu lezzetli yemek için gerekli oyan asma yapraklarını kış mevsimine kadar taze olarak saklamak mümkün mü? İşte, evde asma yaprağı salamura etmenin püf noktaları...

Malzemeler:

  • Taze asma yaprağı
  • Kaya tuzu
  • Cam kavanoz
  • Sıcak su 

Yaprakların damarlı kısımları üste gelecek şekilde yapraklar 10-15 adet gruplar oluşturun.

Gruplanan yaprakları kavanozun dibine yerleştirin. Üzerlerine bir tutam kaya tuzu serpin.

Tüm yaprakgruplarını aralarında tuz olacak şekilde kavanozun ağzına kadar yerleştirin.

En üste de tuz serpin.

Kavanozun ağzına kadar sıcak su doldurulur.

Kavanozun ağzını sıkıca kapatın.

Güneş görmeyen bir yerde 10 gün bekletilen asma yaprakları kullanıma hazır hale gelir. Elbette hazırladığınız salamurayı aylarca saklayabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 14:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Halid Meşal'den 'Mursi' mesajı
    1. Halid Meşal'den 'Mursi' mesajı
    2. Yenişehir’deki fidanlık alanında..
    3. İstanbul Valiliğinden kritik "23..
    4. Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
    5. Putin’in ’Direkt Hat’ programına siber..
    6. Rus isimden savaş uyarısı!
    7. ANALİZ - BM Libya krizinde yetersiz..
    8. Daday polisinden vatandaşlara..
    9. Citroen'den 100. yıl dönümüne özel..
    10. Geleneksel Sanatlar İhtisas..
    11. Yaklaşık 100 yıllık spor tarihinin..
    12. Nazım Şahin son yolculuğuna uğurlandı
    13. Merkez Bankası döviz rezervleri arttı
    14. Adapazarı’nın düşman işgalinden..
    15. Aydın Ticaret Borsası
    16. İngiltere Merkez Bankası faizi..
    17. Yavuz Sondaj Gemisi Uğurlama Programı
    18. Beluga balinaları izlanda’ya vardı
    19. Toroslar zabıtasından kaldırım işgali..
    20. MHP'den İstanbul seçimleri için..
    21. Sektörel gelişmeler masaya yatırıldı
    22. Bayburt cumhuriyet eski başsavcısı..
    23. Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin..
    24. Yurt dışında yerleşiklerin hisse..
    25. Konya Panorama’ya Müze Özendirme Ödülü
    26. Uyuşturucu tacirlerinin kullandığı..
    27. KUDAKA 112. yönetim kurulu toplantısı..
    28. Eski Hamas yetkilisi Meşal'den Mursi..
    29. Karpuzun içinde yarık ya da kesik..
    30. Kayıp çobanın ölüsü bulundu
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"

    Günün Karikatürü

    20 Haziran 2019
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!
    Mursi'yi 20 dakika yerde bekletmişler!