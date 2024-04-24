Asma köprünün inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Köprünün muhtemelen iki ay içerisinde tekrar yayaların hizmetine açacaklarını ifade eden firma yetkilileri; Özellikle yayalar için büyük önem arz eden asma köprünün bir ayağının temelini attık ve diğer ayağının temel atma işlemlerini hızlandırmaya çalışıyoruz. Diğer ucun da ayak temelini attıktan sonra çelik halatlarını çekeceğiz ve inşallah en geç iki ay içerisinde köprüyü hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştular.