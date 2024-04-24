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Yerel Asma köprünün inşaatı hız kesmeden devam ediyor
Yerel

Asma köprünün inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Yeniakit Publisher
2024-04-24 12:06:00 -
Asma köprünün inşaatı hız kesmeden devam ediyor

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde geçen yıl meydana gelen özellikle de Karşıyaka Mahallesi'nde etkili olan sel felaketinde yıkılan asma köprünün inşaatı hız kesmeden devam ediyor. İlçenin Karşıyaka Mahallesi ile şehir merkezini bir birine bağlayan ve ilçenin adeta simgesi haline gelen asma köprü geçtiğimiz yıl meydana gelen sel felaketinde yıkılmıştı. Yıkılan köprünün yeniden hayata geçirilmesi için inşaat son hızla devam ediyor.

Köprünün muhtemelen iki ay içerisinde tekrar yayaların hizmetine açacaklarını ifade eden firma yetkilileri; Özellikle yayalar için büyük önem arz eden asma köprünün bir ayağının temelini attık ve diğer ayağının temel atma işlemlerini hızlandırmaya çalışıyoruz. Diğer ucun da ayak temelini attıktan sonra çelik halatlarını çekeceğiz ve inşallah en geç iki ay içerisinde köprüyü hizmete açmayı planlıyoruz” diye konuştular.

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