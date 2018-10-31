Aslında Filistin’i vuran İsrail, ABD değil... Petrol ülkeleri!

Filistin, yıllardır İsrail zulmü altında yaşıyor, yaşamaya çalışıyor. Yapılan bir animasyon filminde, İsrail’in arkasında ABD olmadan, ABD’nin de arkasında petrol ülkeleri olmadan hiçbir şey yapamayacağı ifade ediliyor.

Terör devleti İsrail'in Filistin'e zulmü yapılan kısa animasyon filmle anlatıldı.

Filistin yıllardır terör devleti İsrail'in baskı ve zulmünü yaşıyor. Yapılan bir kısa animasyon filmle İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulüm anlatılmaya çalışıldı. Animasyonda terör devletinin Gazze'yi bombaladığı bunun üzerine atılan füze sonrası kentin bombardımana tutulduğu görülüyor. Videoda, İsrail'in arkasında ABD olmadan, ABD'nin de arkasında petrol ülkeleri olmadan hiçbir güçleri olmadığı mesajı veriliyor.