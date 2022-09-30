Aslı Hünel kimdir?
Aslı Hünel'İn ağabeyi kim? Pek çok kişi şarkıcı Aslı Hünel'in kim olduğunu, ağabeyinin mesleğini merak ediyor. Peki, Aslı Hünel kim kaç yaşında?
Aslı Hünel 4 Haziran 1977'de İstanbul'da dünyaya geldi. Aslı Hünel oyuncu Saruhan Hünel'in kardeşidir.
Annesi Arap, babası Selanik göçmenidir. Aslı Hünel müzik yaşantısına Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde başladı. 14 yaşlarına geldiğinde şan dersi almaya başladı.
12 Nisan 2018'de iş adamı Savaş Fatin Yurtsever ile evlendi. Hünel, 26 Ekim 2020'de Covid-19 nedeniyle babası Mehmet Fevzi Hünel'i kaybetti.