Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk milletine nefret kustu

Terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, yine terör propagandası yaparak akılalmaz iftiralarda bulundu. Aslı Erdoğan, HDP'yi ayırarak Türkiye'deki siyasilere de ağır hakaretlerde bulundu.

Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapan Aslı Erdoğan, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi. Aslı Erdoğan, önce Türkiye hakkında akılalmaz iftiralarda bulundu, ardından Türkiye'deki siyasiler hakkında çirkin ifadeler kullandı.

"HDP hariç tüm siyasiler terörist"

"Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiği" yalanını söyleyerek kirli bir propaganda yapan Aslı Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin "terörist" olduğunu belirtti.

Aslı Erdoğan, "Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, aydınlar ve sıradan vatandaşlar hükümeti destekliyor" ifadelerini kullandı.