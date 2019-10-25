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Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk milletine nefret kustu

Terör örgütü PKK'ya destek verdiği gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, Türk milletine yönelik alçakça bir iftirada bulundu. Aslı Erdoğan, HDP'yi ayırarak Türkiye'de bulunan tüm siyasilerin terörist olduğunu ve Türk çocuklarına okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiğini söyledi.

25 Ekim 2019 Cuma 23:15
Aslı Erdoğan'dan alçak iftira! Türk milletine nefret kustu

Terör örgütü PKK'nın destekçisi olduğu gerekçesiyle kapatılan Özgür Gündem Gazetesi'nin yazarlarından Aslı Erdoğan, yine terör propagandası yaparak akılalmaz iftiralarda bulundu. Aslı Erdoğan, HDP'yi ayırarak Türkiye'deki siyasilere de ağır hakaretlerde bulundu.

Bir dönem Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yapan Aslı Erdoğan, Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine bir mülakat verdi. Aslı Erdoğan, önce Türkiye hakkında akılalmaz iftiralarda bulundu, ardından Türkiye'deki siyasiler hakkında çirkin ifadeler kullandı.

"HDP hariç tüm siyasiler terörist"

"Türklere, okula başlar başlamaz Kürtlerden nefret edilmesinin öğretildiği" yalanını söyleyerek kirli bir propaganda yapan Aslı Erdoğan, HDP hariç, CHP de dahil olmak üzere parlamentodaki tüm siyasi güçlerin "terörist" olduğunu belirtti.

Aslı Erdoğan, "Ülkem aşırı bir milliyetçilik içerisinde yaşıyor. Bu nedenle sporcular, aydınlar ve sıradan vatandaşlar hükümeti destekliyor" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 23:15
  1. Türkiye
  2. Aslı Erdoğan
  3. HDP
  4. PKK

YORUM YAZ

  • levent vurallevent vural4 sa önce
    kim lan bu?
  • Ovalı Ovalı 4 sa önce
    Aslı erdoğan sen düpedüzbir yalancısın. Türkiyede hiç birayrım yoktur. Ben kürdüm böylebir şeyyok. Senin gibikendini bilmezler ayrım yapıyorsabilmem. 
  • mustafamustafa4 sa önce
    hiçbir fikrin ne fahişesi oldum, ne de zamparası; bilemem kaçparadır vicdanın hava parası...der üstad Necip Fazıl... 
  • kazım çobanderelikazım çobandereli4 sa önce
    bu memlekette kimse kürtlerden nefret etmiyor; ama senin gibi bozguncu ve hainlerden çok nefret ediyoruz.

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