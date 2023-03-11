Aslı Baykal'dan çok konuşulacak 6'lı Masa çıkışı: En delikanlı onlar çıktı

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimlere adım adım ilerliyor. Seçime 2 aylık bir süre kalmışken siyasi partiler çalışmalarına hız vermiş durumda. 14 Mayıs olarak belirlenen seçim gününe kısa bir süre kalmışken Millet İttifakı sessizliğini bozdu.

Bir yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına çıkaracağı adayı belirleyemeyen 6'lı masa, geçtiğimiz günlerde beklenen açıklamayı yaptı.

"Makyajlar dökülüyor"

Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, ''En delikanlı Saadet Partisinin tabanı, gövdesi çıktı. Başka herkes sus pus. Gene de bu anlamsız ittifakın yalnızca tepede ve göz boyamaya yönelik olduğu, 2 parti arasındaki gerçek ittifakı maskelediği yavaş yavaş ortaya çıkıyor, makyajlar dökülüyor'' dedi.

Paylaşımının devamında 6'lı masanın kararına karşı çıkan Haymana Mutabakatı'nın yaptığı açıklamaya yer verdi.

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''Saadet partisinin tabanını, gövdesini oluşturanlar; ‘Davamız kazanacağız avuntusuyla 3-5 vekilliğe peşkeş çekilmiştir’ dedi ve Saadet Partisi yönetiminin Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına onay vermesi ile ilgili kararını tanımadığını kamuoyuna duyurdu.''