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Siyaset Aslı Baykal parti mi kuruyor? Aslı Baykal hangi partiye katılıyor?
Siyaset

Aslı Baykal parti mi kuruyor? Aslı Baykal hangi partiye katılıyor?

CHP eski genel başkanı Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal için önemli bir gelişme gündeme geldi. CHP’de milletvekili olan Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal da siyasete giriş yapacağı iddia edildi. Sabah gazetesi yazarı Murat Övür, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın "artık sahaya ineceğini" yazdı. Peki Aslı Baykal hangi partiye katılıyor? Aslı Baykal kimdir?

Yeniakit Publisher
2021-06-02 11:03:00 - 2021-06-02 11:04:34
Aslı Baykal parti mi kuruyor? Aslı Baykal hangi partiye katılıyor?

Gazeteci Mahmut  Övür, herkesin birbirine "Aslı Baykal siyasete giriyor" mesajını attığını söyledi. Geçen yıl yeni parti iddialarına "Biz partinin iyi yönetilmediğini düşünüyoruz. Arkadaşlar sık sık bir araya geliyoruz ve sohbet ediyoruz. Ama partileşmek gibi bir girişimimiz yok" diyen eski CHP milletvekili Mehmet Sevigen ile görüşen Övür, Sevir'in, "Evet, böyle bir hazırlığımız var ve Aslı Baykal'la birlikte Anadolu'yu dolaşacağız" sözlerini aktardı.

Aslı Baykal hangi partiye katılıyor?

Övür, Sevigen'in "Bu sadece halkla muhabbet yolculuğu. Atatürk'ün partisini kimselere de yem etmeyeceğiz, CHP sahipsiz değil" ifadelerini kullandığını açıkladı. Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal’ın parti kurmak yerine CHP’de siyaset yapacağı da böylelikle ortaya çıkmış oldu.

Aslı Baykal kimdir?

Deniz Baykal’ın kızı olan Aslı Baykal 1965 yılında doğdu. Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde görevlidir. Aynı zamanda Aslı Ataman Baykal biyokimya profesörüdür. Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim üyesi görevinde bulundu.

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