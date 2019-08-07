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ASLESAN, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'ye ortak oldu

ASELSAN:- "TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 50'lik kısmının TUSAŞ Türk Havacılık ve Sanayii AŞ'den devralınmasına yönelik pay devri sözleşmeleri imzalandı"

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
ASLESAN, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'ye ortak oldu

İSTANBUL (AA) - ASELSAN, TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 50'lik kısmının Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'den (TUSAŞ) alınması için pay devri sözleşmelerini imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "TR Eğitim ve Teknoloji AŞ'nin yüzde 50'lik kısmının TUSAŞ Türk Havacılık ve Sanayii AŞ'den devralınmasına yönelik pay devri sözleşmeleri imzalanmış olup, gerekli ödeme ve tescil süreçlerinin tamamlanmasını müteakip ilgili şablon ile ayrıca açıklama yapılacaktır." denildi.

Açıklamada, şirketin, yurt içi ve dışında insan kaynakları çalışmaları yürütmek, bu konularda danışmanlık, koçluk ve akreditasyon hizmetleri vermek ve her kademede eğitim, öğretim, kültür, sanat, spor, fuar organizasyonu ve dijital pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek için 2018 yılında kurulduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:49
  1. ASELSAN
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