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Dünya Aslanları yakından görebilmek için 'kafes'e giriyorlar
Dünya

Aslanları yakından görebilmek için 'kafes'e giriyorlar

Senegal'de yaklaşık 70 kilometre mesafedeki ‘Ranch de Bandia’ isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, açık alanda dolaşan aslanların yakınına, kafesli araçlara binerek gidiyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 18:19:00 -
Aslanları yakından görebilmek için 'kafes'e giriyorlar

Senegal'in başkenti Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafedeki ‘Ranch de Bandia’ isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, açık alanda dolaşan aslanların yakınına, kafesli araçlara binerek gidiyor.

Senegal'de ziyaretçilerin, kafesli araçlara binerek açıkta dolaşan aslanlara yaklaşabildiği doğal yaşam parkı, farklı bir hayvanat bahçesi deneyimi sunuyor.

Başkent Dakar'a yaklaşık 70 kilometre mesafede bulunan Nguekhokhe kentinde 2017 Ocak'ta hizmete giren Ranch de Bandia isimli aslan ve doğal yaşam parkının ziyaretçileri, kendilerine ayrılan açık alanda dolaşan aslanları yakından görebilmek için ‘kafese’ giriyor.

"Elimi ağzına bile sokuyorum ancak asla ısırmıyor"

Araca konulan et kokusunu alan aslanlar, aracın tavanına ve kaputuna oturarak rehberlerin kendilerine et vermesini bekliyor.

Araç sürücüsü ve tur rehberi Nazih Salman, parkın açıldığı 2017'den beri aslanlarla beraber olduğunu aktararak, "Her aslanın farklı karakteri var. Özellikle biriyle, adı Madiba, birbirimize güveniyoruz. Onunla oynuyorum hatta elimi ağzına bile sokuyorum ancak asla ısırmıyor. Beni tanıyor ve güveniyor" dedi.

"Yaşam alanlarına saygı duymuş oluyoruz"

Parkın yöneticilerinden Cristophe Dering de ziyaretçilere başka hiçbir yerde deneyimleyemeyecekleri, oldukça farklı bir tur sunduklarını söyledi.

Dering, aslanların hiçbir şekilde eğitilmediğini, 5 hektarlık alanda özgürce dolaştıklarını dile getirdi:

"Ranch de Bandia projesini 2017 Ocak'ta ortağım Jack Rezk ile hayata geçirdik. Ziyaretçiler, aslan gibi vahşi bir hayvana belki de hayatlarında ilk kez bu kadar yaklaşma şansı buluyor. Aslanları, hayvanat bahçelerinde küçücük kafeslere hapsetmek yerine insanları kafese koyuyoruz. Böylece onların yaşam alanlarına da saygı duyuyoruz."

Parkta 6 yetişkin, 2 genç ve 3 yavru aslanın bulunduğunu belirten Dering, yetişkin ve genç aslanların her birinin haftada 100 kilogram taze et tükettiğini kaydetti.

Parkta, doğada nadir rastlanan 3 beyaz aslan yavrusunun da bulunduğu bilgisini veren Dering, ziyaretçilerin 5-6 aya kadar bu yavrulara dokunabildiğini hatta kucağına alabildiğini ve onlarla oyun oynayabildiğini belirtti.

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