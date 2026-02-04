Aslan’ın yeni cevheri İstanbul’da! 4,5 yıllık anlaşma sağlandı
Galatasaray, transfer döneminin son günlerinde geleceğe yönelik stratejik bir hamleye imza attı. Portekiz futbolunun parlayan yeteneklerinden biri olan 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Renato Nhaga, sarı-kırmızılı formayı giymek üzere İstanbul’a ayak bastı.
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia’da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Renato Nhaga transferinde mutlu sona ulaştı. Akşam saatlerinde İstanbul’a gelen genç futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu orta saha oyuncusu Renato Nhaga, İstanbul'a geldi.
Galatasaray, Portekiz ekibi Casa Pia'da forma giyen 18 yaşındaki orta saha Renato Nhaga transferini resmen bitirdi.
Genç futbolcunun, Galatasaray ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.