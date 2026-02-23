  • İSTANBUL
Aslan'ın pençesi Juventus'u dağıttı: Spalletti için yolun sonu göründü
Spor

Aslan’ın pençesi Juventus’u dağıttı: Spalletti için yolun sonu göründü

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aslan’ın pençesi Juventus’u dağıttı: Spalletti için yolun sonu göründü

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray karşısında aldığı 5-2’lik ağır mağlubiyetle sarsılan Juventus’ta sular durulmuyor. İtalyan basınında geniş yankı bulan haberlere göre, sahasındaki rövanş maçına "kader sınavı" gözüyle bakan teknik direktör Luciano Spalletti’nin geleceği artık Aslan’ın insafına kalmış durumda. Üst üste aldığı mağlubiyetlerle dibe vuran Siyah-beyazlılarda koltuğu sallanan Spalletti için tek çare mucize; ancak karşılarında Avrupa Fatihi Galatasaray var!

Avrupa semalarında "Aslan" rüzgarı esmeye devam ederken, İtalyan futbolunun kalesi Juventus’ta tam anlamıyla bir bozgun havası hakim. İlk maçta İstanbul’da temsilcimiz Galatasaray’dan 5 tokat yiyerek neye uğradığını şaşıran Torino ekibinde, tecrübeli teknik adam Luciano Spalletti için çanlar çalıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Juventus'ta kriz devam ediyor. Son dönemde alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Luciano Spalletti'nin takımdaki geleceği tartışma konusu oldu. Deneyimli teknik adamın Galatasaray maçında alacağı sonuç geleceği için belirleyici olacak.

Juventus'ta teknik direktör Luciano Spalletti için kritik viraja girildi.

İtalyan devinde tecrübeli çalıştırıcının geleceğinin, sarı kırmızılı iki takım olan Galatasaray ve Roma ile oynanacak maçların sonuçlarına göre şekilleneceği öne sürüldü.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; son haftalarda üst üste alınan kötü sonuçlar, Spalletti üzerindeki baskıyı artırdı. Torino ekibi, son 5 resmi maçında galibiyet yüzü göremedi.

Siyah-beyazlılarda Galatasaray ve Roma karşılaşmalarının, Spalletti'nin takımın başındaki geleceği açısından belirleyici olacağı ifade edildi.

Teknik adamın koltuğunun ciddi şekilde sallandığı vurgulandı.

Juventus'un son 5 maçlık performansı şöyle:

Juventus 0-2 Como

Galatasaray 5-2 Juventus

Inter 3-2 Juventus

Juventus 2-2 Lazio

Atalanta 3-0 Juventus

