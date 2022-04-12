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Spor Aslan'ın kiralık golcüsüne talip yağıyor!
Spor

Aslan'ın kiralık golcüsüne talip yağıyor!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yurt dışından bir çok kulüp milli futbolcu için izlemede bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 15:50:00 -
Aslan'ın kiralık golcüsüne talip yağıyor!

Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu Avrupa kulüplerinin radarına girdi. Yurt dışından bir çok kulüp milli futbolcu için izlemede bulundu. 

Estadio Deportivo'da yer alan habere göre Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Galatasaray'ın hücum oyuncusu Halil Dervişoğlu'nu takibe aldı.

ASpor'da yer alan habere göre; UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kadar yükselen Galatasaray'da oyuncular Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

La Liga'dan Celta Vigo, Real Betis ve Valencia, Bundesliga'dan Stuttgart ve Serie A'dan Torino, sarı-kırmızılıların kiralık oyuncusu Dervişoğlu'nu izlemeye aldı.

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Yorumlar

golcü, gol oldu yağdı

kiralık golcüye talip(taleb olacak da, neyse) gol oldu yağdı.
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