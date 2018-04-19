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Aslan'da "Alex Telles" pişmanlığı

Şampiyonluk yarışının güçlü ekiplerinde lider Galatasaray'ın Porto'ya sattığı Brezilyalı oyuncu Alex Telles, değerini katlamaya devam ediyor.

19 Nisan 2018 Perşembe 22:40
Aslan'da "Alex Telles" pişmanlığı

Porto'nun 2 sezon önce Galatasaray'dan 6,5 milyon Euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Brezilyalı sol bek Alex Telles, hem performansını hem de değerini yükseltmeye devam ediyor. Bu sezon Porto formasıyla çıktığı 40 resmi karşılaşmada 3 gol atıp 18 asist yapan Telles, Brezilya Milli Takım'dan da teklif bekliyor.

Brezilya teknik direktörü Tite'nin radarında olan Brezilyalı sol bek sergilediği performansla bu yaz Rusya'da düzenlenecek olan Dünya Kupası'na katılması bekleniyor.

Şu an transfermarket değeri 16 milyon Euro olan başarılı futbolcunun Dünya Kupası'nda görev alması halinde bu rakamın en az iki katına çıkması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 19 Nisan 2018 Perşembe 22:40
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