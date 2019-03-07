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Aslanapa’ya doğalgaz müjdesi

AK parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Aslanapa ilçesinin bu yıl içerisinde doğalgaze kavuşacağını ifade etti

07 Mart 2019 Perşembe 10:39
Aslanapa’ya doğalgaz müjdesi

AK parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Aslanapa ilçesinin bu yıl içerisinde doğalgaze kavuşacağını ifade etti

 

Aslanapa’ya son 5 yılda yapılan hizmetleri değerlendiren Çetinbaş, ’’Aslanapa ve köylerinde altyapı çalışmlarını tamamladık. Köylerimizle beraber 6 okulumuzda bakım ve onarım çalışmaları yapıldı. Aslanapa Sağlık Merkezi’ni ilçeye kazandırdık. Sentetik futbol sahasını bu yıl sonu gelmeden inşallah Aslanapa’ya kazandıracağız. Biz son beş yılda Aslanapa’ya 30 milyonun üzerinde yatırım yaptık. Aslanapa ilçemize son 5 yılda 60 bin 95 metrekare kilit taşı verdik. Köy yollarımızda çalışmalarımızı sıcak asfalt atarak tamamladık. 10 derslikli merkez ilkokulumuzu ilçemize kazandırdık. Bölgenin canlanması için hayvan pazarı projesi bitirildi ve hizmete girdi. Bu seçimlerden sonra inşallah yatırımları Aslanapa için ikiye katlayacağız. Bilindiği gibi, Asalapalılar’ın en büyük isteği doğalgaz. Çinigaz Genel Müdürü Rasim Akdoğan, bu yıl sonuna kadar doğalğazın Aslanapa’ya getirileceğine söz veriyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 10:39
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