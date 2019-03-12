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Aslanapa’da çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi, yol genişletme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

12 Mart 2019 Salı 11:11
Aslanapa’da çevre düzenleme çalışmaları

Kütahya’nın Aslanapa Belediyesi, yol genişletme ve kilitli parke taş döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.


Aslanapa Belediyesi Fen İşleri ekiplerinin Cumhuriyet Mahallesi, Terziler sokak kilitli parke taşı döşemeçalışmalarısürüyor.


Çalışmaları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Asaf Akar, ”Belediye Fen İşleri ekiplerimiz tarafından Cumhuriyet Mahallesi, Terziler sokak kilitli parke taş döşeme çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Ayrıca kaldırım düzenleme çalışmalarımız engelli vatandaşlarımız da düşünülerek yapılmaktadır. Yaz kış demeden çalışmaları sürdüren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yapılan çalışmalarla dar ve bozuk yollarımız daha estetik bir görünüme kavuşmuş olacak. Hedefimiz Aslanapa’yı alt yapısı ve üst yapısı ile çok daha ileri seviyeye taşımak’’ diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 11:11
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