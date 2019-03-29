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Aslanapa’da 3 bin 500 metrekarelik mesire alanı törenle açıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından 3 bin 500 metrekarelik alana yapımı gerçekleştirilen mesire alanı açılışı yapıldı.

29 Mart 2019 Cuma 10:49
Aslanapa’da 3 bin 500 metrekarelik mesire alanı törenle açıldı

Kütahya’nın Aslanapa ilçesinde Belediye tarafından 3 bin 500 metrekarelik alana yapımı gerçekleştirilen mesire alanı açılışı yapıldı.


Açılışa Belediye Başkanı Asaf Akar, daire müdürleri, belediye meclis üyeleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı. Açılışa katılan tüm misafirlere mesire alanda bulunan barbekülerde yapılan sucuk ekmek ve ayran ikram edildi.


Aslanapa Belediye Başkanı Asaf Akar, yaptığı açıklamada, ’’İlçemiz Hürriyet Mahallesi’nde bulunan 3 bin 500 metrekare alana halkımızın uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu mesire alanı çalışmalarını tamamladık. Bugün Aslanapa ilçemize bir eser daha kazandırmanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Vatandaşlarımızın rahatı için çalışmaya devam ediyoruz. Kamelyalar, barbeküler, çocuk oyun gurupları, çeşmeler ve çevre düzenlemesiyle Aslanapa halkının uzun yıllar kullanabileceği bir alanı halkımızın hizmetine sunduk. Hayırlı olsun’’ ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:49
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