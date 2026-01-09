Aslan Süper Kupa için pusuya yattı! Galatasaray'da dev derbi öncesi hazırlıklar tamam!
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacağı büyük Süper Kupa finali için tüm çalışmalarını bitirdi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen son antrenmanda futbolcuların hırsı ve morali göz doldurdu.
Turkcell Süper Kupa finalinde yarın 18.45’te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray, mücadele öncesi son antrenmanını yaptı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik organizasyonlarla tamamlandı.