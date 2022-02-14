Aslan pençesi nedir, çayı nasıl yapılır? Testere dişli aslan pençesi faydaları

Testere dişli aslan pençesi nedir?

Aslan pençesi bitkisi, gülgiller familyasına ait bir bitkidir. Tavşan kulağı, aslan kulağı, aslan tozu, aslan ayağı, pelerin tozu, şebnemli ve şebnem otu isimleriyle de bilinir. Aslanpençesi ılıman olan her bölgede yetişebilir. Boyu 35 ile 50 santim arası olup tomurcuk çiçekleri sarımsı yeşile dönüktür. Çok eski zamanlardan beri şifa olarak kullanılır ve halk arasında isimler; aslan yağı, pelerin otu, şebnem otu olarak değişiklik göstermektedir.

Testere dişli aslan pençesi faydaları

Testere dişli aslan pençesi karaciğer dostu bir bitkidir. Kalp ve damar sağlığı açısından da oldukça önemli bir bitkidir. Kalp çarpıntısını önleyerek doğal bir ilaç görevi görmektedir. Erkeklerde ve kadınlarda da sağlıklı olmalarına destek olmaktadır.

Aslan pençesi içeriğindeki sepi maddeler, glikozit, alkaloitler, yağ asitleri, meyve asitleri, eter, saponin, tanen, çeşitli mineral ve vitaminler ile yüzyıllardır şifa dağıtıyor. Kadın hastalıkları başta olmak üzere birçok rahatsızlığa iyi gelen bu bitki hem geleneksel hem de modern tıbbın ilgi alanında yer alıyor.

Aslan pençesi çayı faydaları

-Aslan pençesindeki saponin, leonurin ve sepi maddeleri kalp rahatsızlıklarına sebep olan etmenleri yok ederek kalp sağlığını korur.

-Kalp atım bozukluklarını gidererek kalp çarpıntısını önler.

-Kalp hastaları için doğal bir reçete niteliğindedir.

-Karaciğer dostu bir bitkidir.

-Düzenli olarak kullanıldığında karaciğer rahatsızlıklarına sebep olan etmenleri ortadan kaldırır.

-Çay olarak tüketildiğine kadınlarda yaşanan hastalıklarda yardımcı olur.

-Aslan pençesindeki ursolik asitler, leonurinler ve alkaloidler kötü huylu tümör oluşumunun ve yapısı bozuk hücrelerin çoğalmasını engeller.

-Yapılan araştırmalar ile aslan pençesinin meme, rahim, yumurtalık başta olmak üzere birçok kanser çeşidinden koruduğu ortaya konmuştur.

-Aslan pençesi içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesine bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Mikrop ve bakterilerin kısa sürede vücuttan atılmasını sağlar.

-Menopoz sürecindeki kadınların ortak sorunları aşırı terleme, sinir, stres ve hormonal dengesizliklerde iyileştirici bir etkiye sahiptir.

-Yapılan araştırmalarda aslan pençesinin üreme bozuklukları riskini azalttığı gözlenmiştir.

-Aslan pençesi cilt dostu bir bitkidir. Cilt üzerinde onarıcı ve iyileştirici bir etkiye sahiptir.

-Ciltteki leke oluşumunun önüne geçer. Akne ve sivilce sorunlarını giderir.

-Göz sağlığı açısından oldukça önemli bir bitkidir.

-Görme bozukluklarını engeller.

-Aslan pençesi içeriğindeki yüksek oranda bulunan vitamin ve mineraller sayesinde mide krampları, sancıları gibi sorunları giderir.

Aslan pençesi çayı nasıl yapılır?

1 bardak cezvede kaynattığınız suyun içerisine 2 çay kaşığı aslanpençesi ilave ederek demlenmesini bekleyin. 5 dakika demlediğiniz aslanpençesi çayını rahatlıkla istediğiniz zaman içebilirsiniz.