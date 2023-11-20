Aslan hem prestij hem gelir peşinde
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi gruplarında kalan iki maçını da kazanması durumunda kasasına 475 milyon TL daha koyacak. Detaylar haberimizde...
Şampiyonlar Ligi'nde iki eleme turu ve bir play-off geçerek grup aşamasına kalan Galatasaray, adını son 16'ya yazdırmak istiyor.
A Grubu'na Kopenhag beraberliği ve Manchester United zaferiyle giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'e hem içeride hem dışarıda yenildi. 2. sıradaki Kopenhag'la puanları eşit olmasına rağmen averajla 3. sırada yer alan sarı-kırmızılıların 2 maçı kaldı. Evinde Manchester United'ı konuk edecek Aslan, deplasmanda Kopenhag'la karşılaşacak. Galatasaray iki maçta da galibiyet hedefliyor. Sarı-kırmızılı takım, iki maçı da kazanması halinde adını direkt üst tura yazdıracak.
Galatasaray, hedeflerinin gerçekleşmesi halinde büyük bir gelirin de sahibi olacak!
Sarı-kırmızılı takım, 2 maçta 2 galibiyet alması halinde 5.6 milyon euro kazanacak. Son 16'ya kaldığı için de 9.6 milyon euro daha kasasına koyacak. Böylelikle Galatasaray, 2 galibiyet karşılığında 475 milyon TL ekstra gelir elde edecek. Galatasaray hali hazırda yaklaşık 30 milyon euroluk bir gelire hak kazanmıştı.
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