Aslan avcısı Beşiktaş! Zirveye yeni ayar...

Süper Lig’in 32. haftasında Lider Galatasaray, Fenerbahçe’nin kazandığı haftada Beşiktaş’a 3-1 yenilerek zirve yarışında ağır bir darbe daha aldı.

20. dakikada Galatasaray öne geçti. Oliveira’nın pasına sağ kanatta hareketlenen Rashica, meşin yuvarlağı tek vuruşta içeri çevirdi. Altıpasın önünde Icardi, yaptığı sert ve düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1

22. dakikada sağ taraftan Hadziahmetovic’in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Saiss kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak yandan auta gitti.

30. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Sağ kanatta Abdülkerim’den sıyrılan Redmond, son çizgiye indikten sonra ortasını yaptı. Cenk Tosun’un altıpas üzerinden uygun durumda yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada siyah-beyazlı takım beraberliği yakaladı. Masuaku’nun soldan kullandığı kornerde penaltı noktası yakınında Saiss, yaptığı kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1

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Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

46. dakikada Masuaku’nun pasında Salih Uçan’ın sert ortası dışarı çıktı. 47. dakikada Mertens’in sert ortasında Rachica’dan önce araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı. 51. dakikada hızlı gelişen Beşiktaş atağında Redmond’un pasına Aboubakar hareketlenmedi ve top Muslera’da kaldı.

53. dakikada Salih’in enfes ortasında bomboş pozisyonda Aboubakar’ın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti. 55. dakikada Redmond’un ortasında Aboubakar’ın gelişine vuruşu Muslera’da son buldu. 58. dakikada yine Redmond’un ortasına iyi yükselen Aboubakar’ın kafa vuruşu Muslera’da kaldı.

58. dakikada Oliveira’nın büyük hatasında topu önünde bulan Hadziahmetovic’in vuruşu direğe çarparak ağlara gitti: 2-1

60. dakikada Kerem’in pasında Torreira’nın vuruşu kaleci Mert’te kaldı.

64. dakikada Kerem’in ara pasında Icardi’den önce Mert Günok topa sahip oldu. 69. dakikada Mertens’in yerine oyuna giren Zaniolo’nun pasında Icardi topa yetişemedi ve Galatasaray bir ataktan daha oldu. 72. dakikada Barış Alper’in sert şutunu savunma uzaklaştırdı.

79. dakikada Aboubakar’ın pasında Masuaku’nun sert ortası kaleci Muslera’da kaldı. 84. dakikada Redmond’un frikiği savunmaya çarparak Muslera’da son buldu.

87. dakikada Kerem’in sert şutu az farkla dışarı çıktı. Müsabakada başka gol olmadı ve Beşiktaş, sahasında Lider Galatasaray’ı 2-1 yenerek zirveye yeni bir ayar verdi.

90+3. dakikada sahneye çıkan Aboubakar attığı enfes golle maçın skorunu belirledi: 3-1