Asla yaptırmıyorum demişti! Ünlü şarkıcı Ceylan'dan estetik itirafı: Fena madara oldu

Ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, son dönemde değişimiyle ve geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık magazin gündeminde yer alırken son yaptığı itiraf ile sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kimi kullanıcılar bu itirafa inanmadı.

Sık sık yaptığı imaj değişiklikleriyle gündemde olan Ceylan....

'DOLGU ASLA YAPTIRMAM'

Ceylan, çok estetik yaptırdığı iddialarıyla ilgili de şunları söyledi: "Sokakta beni görünce, 'Televizyondaki gibi değilsin' diyorlar. Ekranda yüzümüz şiş çıkıyor. 2-3 kilo fazla gösteriyor. Botoks şişirmez, dolgu şişirir. Asla dolgu yaptırmıyorum.

Ceylan, " Hep, 'O zaman şöhret olmak kolay' derlerdi. Aslında eskiden şöhret olmak zordu. Bu kadar, televizyon, basın ve sosyal medya yoktu. İyi ki o dönemin sanatçısı olmuşum, gurur duyuyorum" dedi.

Estetik iddialarına isyan eden Ceylan'a sosyal medyada yorum yağdı! Asla yaptırmıyorum itirafı eğlence konusu haline geldi.

Yıllar içindeki değişimi ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiren 51 yaşındaki şarkıcı Ceylan, yaptırdığı estetiklerle büyük değişim geçirdiği dikkatten kaçmadı.