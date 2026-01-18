Sessiz sedasız harekat yapılmıştı ama o da patladı! Ne İtalya ne İspanya...
Transfer konusunda henüz bir anlaşmaya imza atamayan Galatasaray'ın gündemine aldığı Pablo Garcia için kötü haber geldi.
Abdullah Kavukcu geçtiğimiz günlerde transfer görüşmeleri için Milano'ya uçmuştu. Dün gece İstanbul'a eli boş dönen Abdullah Kavukcu taraftarların tepkisiyle karşılaşmıştı. Taraftar transfer bekliyor. Öte yandan sarı-kırmızılılar için transfer iddiaları da gelmeye devam ediyor...İtalya'da transfer görüşmelerinde bulunan sarı-kırmızılılar buradan sonuç alamamıştı. Galatasaray bunun için canla başla çalışıyor.
Galatasaray İspanyol kulübü Real Betis forması giyen Pablo Garcia'yı gündemine almıştı.
Eldesmarque'nin haberine göre ise, Galatasaray ve Anderlecht'in şartlarını sorduğu Pablo Garcia, ara transfer döneminde Real Betis'ten ayrılmak istemiyor.
