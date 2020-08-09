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Asla diz çökmeyiz müstemleke olmayız

İzlediği bağımsız dış politikalarla kendi üzerinden yapılan emperyalist hesapları bozan, salgın sürecini de başarıyla yürütüp ekonomik olarak ayakta kalan Türkiye, son günlerde yine Türkiye düşmanı şer odaklarının kur saldırılarıyla karşı karşıya.

Yeniakit Publisher
2020-08-09 09:08:00 -
Asla diz çökmeyiz müstemleke olmayız

Akit’e konuşan ekonomistler ve uzmanlar, ihracatta kesintisiz başarı yakalayıp, ithalattaki bağımlılığa karşı büyük bir mücadele veren Türkiye’nin birilerini rahatsız ettiğini ifade ederek, “Bu tür oyunlarla bize asla diz çöktüremezler” dedi.

Batılı ülkelerin bir bir teslim olduğu koronavirüs salgını sürecinde gösterdiği performansla hızla toparlanan, yıllardır bağımsız küresel bir siyaset izleyen, dış politikada taviz vermeyen Türkiye, yine hedef tahtasında. İhracatta kesintisiz başarı yakalayan, ithalatta bağımlılığa karşı büyük bir savaş başlatan Türkiye, aynı çeteler tarafından son iki yılda 5. kez kur saldırısına maruz bırakıldı. Ekonomide kendini saldırılara karşı koruma altına alan Türkiye, döviz manipülasyonuna yönelik aldığı tedbirler ile tansiyonu düşürmeye başladı.

Döviz basıp altınla saldırıyorlar

Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan ekonomist Dr. Osman Ekmekçi, şunları ifade etti: “Korona bahanesiyle trilyonlarca dolar ve euro karşılıksız basıldı. Gelişmekte olan ülkeler, ihtiyaç duyduğu her şeyi üretmeyi öğrendiler. Dünya kartelleri, ABD ve AB; paranın maliyetini arttırmak, karşılıksız kara paralarını aklaştırmak adına, yüksek faiz lobisini, döviz spekülasyonlarıyla devreye sokuyor. Dünyada dolaşan karşılıksız basılmış bir nevi kağıt hükmünde 15 trilyon dolar civarında döviz var.

Bu kadar bol paranın olduğu dünyada yüksek faizi diretmek gibi bir saçmalık altın duvarına toslayacaktır. Türkiye’nin de dahil olduğu tüm merkez bankaları çok geç de olsa, altın rezervlerini arttırarak, yapılan blöflere rest çekiyor. İlk defa altın restiyle şoka uğrayan karteller, böyle haksız rant blöflerine devam ederlerse, ecellerini getirecekler. Türkiye’de günlük 3-5 milyar, toplamda ise 20-25 milyar dolarla kaos oluşturmak isteyen bu kartellere merkez bankasının tüm döviz hesaplarının tamamını altına çevirerek sert bir tokat atması gerekmektedir. Zira dünyada acil döviz ihtiyacınız için gerekli olan 3-5 milyar dolarlık altını dövize çevirmeniz 10 dakikanızı alır. Yüksek faiz ve karşılıksız basılan dövizlerle, spekülatif hareketlerin sonu altınla gelmiştir. Spekülatif oyunlarını koronaya tutundurmalarına rağmen sonları gelmiştir.”

Ötekilerin diz çökmesini istiyorlar

Gazeteci yazar Ahmet Ay ise, “Küreselleşmenin dünya dini haline getirilmesine yönelik çabaların 17. yy. ortalarına kadar uzandığını görebiliyoruz. Küreselleşmenin sadece bir ‘din’ olarak değil, aynı zamanda tek dünya devleti gibi siyasi ve yönetsel bir talebinin de bulunduğunu biliyoruz. Bu talebe karşı çıkanlar ‘öteki’dir. Bu ötekiler için de tek seçenek vardır: Diz çökmek! Son 120 yıldır dünyada var olan kavgaların ana sebebi sermayenin tartışılamaz gücünün yanında tartışılamaz kutsallığının da kabul ve reddi ile alakalıdır. Sermayenin merkezi Londra’dır. Yani Osmanlı’nın dağılmasında en büyük role sahip devletin başkentidir” diye konuştu.

Küresel bariyerler yıkıldı

Türkiye’yi hedef alan sistematik saldırıların ardı arkası kesilmediğini belirten gazeteci Ay, Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğindeki AK Parti, 2002’de iktidara gelince İngiliz sermayesi, New York ve Pekin sermayesine dönüştü. Türkiye’deki bu siyasi değişikliğe rezerv koydu. Siyasi dehasıyla önce AB, sonra Ortadoğu ve medeniyetler ittifakı rolleri gibi uluslararası kabul gören adımlarla Erdoğan, küresel bariyerleri softpower diyebileceğimiz bir strateji ile yıktı. Birileri Türkiye’yi ekonomi-döviz kuru üzerinden terbiye etmeye çalışıyor; ya bana uyacaksın ya da ekonomin çöker diyor. Hedef Türkiye, hedef 100 yıl sonra bu kararlı liderliği sergileyen Recep Tayyip Erdoğan’dır. Hedef önümüzdeki ilk seçimlerde Erdoğan’ı devirmektir. Bu millet aç kalır ama müstemleke olmaya asla rıza göstermez” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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