ASKON’DAN Kebir’e tam not

Anadolu Aslanlar İş Adamı Derneği (ASKON) yetkilileri, Trabzon’da ziyaret ettikleri Kebir markasına tam not verdi.

Aylık ekonomi değerlendirme toplantısını Trabzon’da yapan ASKON üyeleri, toplantının ardından Türkiye’nin tereyağı lideri olan bölgenin en önemli markalarından Kebir firmasını ziyaret etti. ASKON Genel Başkanvekili Muhammet Ali Öz, ASKON Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Yavuzer ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, ASKON Genel Merkez yöneticisi olan Kebir Genel Müdürü Yılmaz Karadeniz’den bilgi aldı. Karadeniz, Vakfıkebir’in tereyağının memleketi olduğunu söyleyerek, ’’Vakfıkebir, tereyağının memleketidir. Osmanlı sofrasına tereyağ girmiş oldu. Vakfıkebir tereyağı Osmanlı sofralarında yerini almıştır. Bu bölgenin bitki örtüsünden, suyundan, havasından tat ve aromasını alıyor. Özelliği bu bölgeye has olduğundan dolayı pazarlaması da çok eski. Türkiye’ye buradan pazarlanmıştır. Pazarlamayı Vakfıkebir insanı rahatlıkla pazarlamıştır. Trabzon’daki fındık diyebiliriz yüzde 25’i üretiyor ama yüzde 75’i dışarıda üretilmesine rağmen Trabzon iş adamlarının pazarlamasıyla ün salmıştır’’ dedi.

"Üretim kapasitemizi Türkiye çapına göre yükseltik"

Milli ve yerel marka Kebir’i Türkiye’de daha geniş kitlelere ulaştırmak için yeni bir proje hazırladıklarını anlatan Karadeniz, ‘’Trabzon’daki fabrikalarımızın üretim kapasitesini arttıracağımıza yeni bir proje çıkarttık. Pazarlama ağını Türkiye çapına gitmek ve bayi ağını geliştirmek için proje geliştirdik. Bu şekilde 2007 yılında projesini yaptıktan sonra yeni düzenlemelerle hazırladık. Biz 6 ortağız. İş kollarımız farklı alanlarımız var. Petrol, toptan ve dağıtım merkezlerimiz ile plastik üretim merkezimiz vardır. Türkiye çapında bayilerimizi oluşturduk. Üretimde pozisyonları belirledik’’ ifadelerini kullandı.

"Yerli ve milli değerleri korumak içim çalışıyoruz"

ASKON Genel Başkanvekili Muhammed Ali Öz ise, yerli ve milli değerleri korumak için çalıştıklarını söyleyerek, ’’Trabzon’da olmamız lazım diyoruz. Anadolu’daki şubelerimizin dertlerini dinlemez lazım diyerekten her ay bir şubemizde, özellikle Andolu’da ekonomik programlarımızı yapıp hem bu yereldeki ciddi kamu kurum kuruluşları ile birlikte bugün olduğu gibi ekonomik programı sunup hem Türkiye hem de yereldeki ekonomimizi konuşuyoruz. Daha sonraki noktalarda bazı zamanlarda o bölgeden ülke gündemine oturacak programlarımız da oluyor. Bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken bizim bir çıkışımız var. ASKON’un altında haklı zenginlik yazar. Akla para gelmemesi lazım. Tabii ki Müslüman iş adamının zengin olması lazım, istihdam sağlaması lazım. Biz bunları yaparken yasal mevzuatımıza uygun iş yapalım. Sadece yasal yeter mi, yetmez. Yaşanılan toplumda örf ve adetlerimize bu işler uymamız lazım. Bizim Müslümanlığımıza yakışması lazım. Biz buradan gelen bir sivil toplum kuruluşuyuz. Her zaman yerli ve milli değerleri korumak için mücadele ediyoruz’’ dedi.

"Dış güçler margarin çıkardılar, damarlarımızı tıkadılar"

Osmanlı zamanından bu yana tereyağının önemine değinen Öz, "Yılmaz Bey bizim uzun zamandan beri üyemiz. ASKON’a değerli katkılar sağlayan, burada istihdam sağlayan, yerli ve milli üretime önem veren bir firmaya geldik. Osmanlı zamanından bu yana gelen bir gelenek görenek. Dış güçler margarin çıkardılar, damarlarımızı tıkadılar. Ancak şimdi burada öze dönüş var. Böyle olunca biz üyelerimizin ihtiyacını dinleyerek onların işleriyle alakalı konularda neler yapabiliriz konusunda istişareler yapacağız’’ diye konuştu.

Kebir’i gezen ASKON heyeti, tam not verdiklerini açıklayarak, ’’Burada önemli bir tesise geldik. Peynir altı suların ticarete kazandırılması, başkalarının ön yargısı ve hareketleriyle bu davanın vazgeçilmez olduğunu, ASKON camiası olarak firmanın yanında olduğunu belirtmek isterim. Hükümete hem destek hem ekonomik olarak çözüm üretmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu işletmeler ayakta kalacak, bu markalaa büyüyecek’’ ifadelerini kullandı.