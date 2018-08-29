ASKON’dan Katar atağı

Katar’ın 50’ye yakın önde gelen teknoloji firması, Smart Future Expo 2018 kapsamında İstanbul’a gelerek, yerli yatırımcılar ve girişimcilerle ikili iş görüşmelerinde bulunarak ortak iş geliştirecekler. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabildiğini belirtti. Cesur, “Yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye kavuşmamız için SMART FUTURE EXPO Zirve ve Sergisinin ikincisini kasımda İstanbul’da düzenliyoruz” dedi.