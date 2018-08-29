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ASKON’dan Katar atağı

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) aralarında Türkiye’nin en büyük teknoloji markaları ve teknoparkların bulunduğu Türk üreticilerini ve girişimcilerini Katar sermayesi ile buluşturacak.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
ASKON’dan Katar atağı

Katar’ın 50’ye yakın önde gelen teknoloji firması, Smart Future Expo 2018 kapsamında İstanbul’a gelerek, yerli yatırımcılar ve girişimcilerle ikili iş görüşmelerinde bulunarak ortak iş geliştirecekler. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, teknolojiyi yalnızca kullanan değil üreten ve ileri düzeye taşıyan ülkeler geleceği kurabildiğini belirtti. Cesur, “Yüksek katma değerli teknoloji üreten dijital bir ekonomiye kavuşmamız için SMART FUTURE EXPO Zirve ve Sergisinin ikincisini kasımda İstanbul’da düzenliyoruz” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:37
  1. İstanbul
  2. SMART FUTURE EXPO Zirve ve Sergisi
  3. askon
  4. Katar

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