ASKON'dan kamuoyu açıklaması

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ASKON Eğitim Sektörü Başkanı Fatih İŞGÖREN bir kamuoyu açıklaması yaptı.

İşte o açıklama;

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında Millî Eğitim Bakanlığımız tarafından Ramazan ayına yönelik olarak yayımlanan; öğrencilerimizin akademik gelişimleriyle birlikte ahlaki, manevi ve toplumsal yönlerini esas alan yaklaşımı memnuniyetle karşılıyoruz.

Bilgi, beceri ve değerleri bir arada geliştirmeyi hedefleyen bu modelin; Ramazan ayı gibi toplumsal hafızamızda özel bir yere sahip bir zaman dilimiyle ilişkilendirilmesini kıymetli buluyoruz. Paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma gibi millî ve manevi değerlerin eğitim ortamlarında yaşantıya dönüşmesinin, öğrencilerimizin karakter gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz.

ASKON Eğitim Sektörü olarak; akademik başarının yanı sıra erdemli, sorumluluk sahibi ve duyarlı bireyler yetiştirmeyi esas alan bu bütüncül yaklaşımı yerinde buluyor; planlanan etkinliklerin okul-aile iş birliğini ve toplumsal birlikteliği güçlendireceğine inanıyoruz.

Başta Millî Eğitim Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf Tekin olmak üzere tüm eğitim camiamıza teşekkür ediyor, bu değer temelli yaklaşımı desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.

Ramazan ayının ülkemize ve eğitim camiamıza hayırlar getirmesini temenni ederiz.

Fatih İŞGÖREN
ASKON EĞİTİM SEKTÖR BAŞKANI

