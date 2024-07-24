ASKON’dan Bosna Hersek'te ‘avantajlı yatırım’ çağrısı

Bosna Hersek'te bir dizi temasta bulunan ASKON heyeti, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ile görüştü. Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği'nde de Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile bir araya geldi.

ASKON heyeti, Aliya İzzet Begoviç Şehitliği'ni ziyaret etti, yerel esnafla görüştü.

Avrupa'da yatırım ortamı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, finansmana erişimde sıkıntı yaşanmadan Avrupa'nın ortasında yatırım imkanı olduğunu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek menşeli ürünlerin AB piyasasına girişi ve AB'nin Bosna Hersek'e ihracatında 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren anlaşmayla tercihli sistem uygulandığına dikkati çeken Aydın, “Özellikle Avrupa pazarına açılmak isteyen firmalarımız finansmana erişim, gümrük ve eş etkili vergiler gibi avantajları kullanarak Bosna Hersek'te yatırım yapmalı. Bu fırsatı kaçırmamalı. Tarım, eğitim, mekanik cihazlar ve aletler, demir, çelik, alüminyum, makine, orman ürünleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız için yüksek potansiyel var” dedi.

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