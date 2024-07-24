  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Resmen açıklandı: Arap ülkeleri Türkiye'yi hedefe koydu!

Eski İYİ Parti'li iş adamının gayrimeşru skandalında flaş gelişme! Mahkeme son noktayı koydu: Bebeğin babası...

Ahmet Hakan, Ersan Şen'i resmen rezil kepaze etti! Bir daha insan içine falan çıkamaz

İsrail askerleri, Filistinli genci canlı kalkan yaptı

Anket sonuçları açıklandı Trump’ın şaftı kaydı

Laik, seküler, ışıklı, aydın bireylerin aradığı aile! Genç kızın babasına bakın hele...

Trump'a suikast girişimi sonrası o da istifa etti ! Gizli Servis Direktörü eleştirilere daha fazla dayanamadı

Kutsal Ahit sandığı İstanbul’da! Tapınakçılar İstanbul’a bu yüzden geldi

Siz misiniz terörist başına slogan atan! Polis yaka paça aldığı PKK yanlılarına bakın ne dinletti

İt ürüdü kervan yürüdü! Düzenleme komisyonda kabul edildi
Ekonomi ASKON’dan Bosna Hersek'te ‘avantajlı yatırım’ çağrısı
Ekonomi

ASKON’dan Bosna Hersek'te ‘avantajlı yatırım’ çağrısı

Yeniakit Publisher
2024-07-24 12:45:00 -
ASKON’dan Bosna Hersek'te ‘avantajlı yatırım’ çağrısı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON), yurt içi ve dışı şube başkanları ve temsilcileriyle Bosna Hersek'e "ASKON 12. Dönem 3. Başkanlar Toplantısı ve İş Seyahati" düzenledi.

Bosna Hersek'te bir dizi temasta bulunan ASKON heyeti, Uluslararası Saraybosna Üniversitesini ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Ahmet Yıldırım ile görüştü. Heyet, Türkiye Cumhuriyeti Saraybosna Büyükelçiliği'nde de Büyükelçi Sadık Babür Girgin ile bir araya geldi.

ASKON heyeti, Aliya İzzet Begoviç Şehitliği'ni ziyaret etti, yerel esnafla görüştü.

Avrupa'da yatırım ortamı

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, finansmana erişimde sıkıntı yaşanmadan Avrupa'nın ortasında yatırım imkanı olduğunu ve bu fırsatın kaçırılmaması gerektiğini ifade etti.

Bosna Hersek menşeli ürünlerin AB piyasasına girişi ve AB'nin Bosna Hersek'e ihracatında 1 Haziran 2015 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren anlaşmayla tercihli sistem uygulandığına dikkati çeken Aydın, “Özellikle Avrupa pazarına açılmak isteyen firmalarımız finansmana erişim, gümrük ve eş etkili vergiler gibi avantajları kullanarak Bosna Hersek'te yatırım yapmalı. Bu fırsatı kaçırmamalı. Tarım, eğitim, mekanik cihazlar ve aletler, demir, çelik, alüminyum, makine, orman ürünleri gibi sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımız için yüksek potansiyel var” dedi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23