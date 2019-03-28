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ASKON, genç girişimcilere sertifikalarını dağıttı

KOSGEB, İŞKUR ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) öncülüğünde başlatılan uygulamalı girişimcilik programına başvuran 80 katılımcı, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

28 Mart 2019 Perşembe 17:54
ASKON, genç girişimcilere sertifikalarını dağıttı

KOSGEB, İŞKUR ve Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) öncülüğünde başlatılan uygulamalı girişimcilik programına başvuran 80 katılımcı, düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.


ASKON Diyarbakır Şubesi’nde düzenlenen sertifika dağıtım törenine, AK Parti’den Diyarbakır’ın Kayapınar İlçe Belediye Başkan adayı olan ve aynı zamanda ASKON Diyarbakır Şube Başkanlığını yürüten Av. Cevdet Nasıranlı, KOSGEB Diyarbakır Şube Müdürü Hasan Solmaz, İŞKUR Diyarbakır İl Müdürü İsmail Koç, ASKON bölge başkanları ve kursiyerler katıldı.


Burada bir konuşma yapan Nasıranlı, 80 girişimciye sertifikalarını dağıtmak için toplandıklarını söyledi. Nasıranlı, "ASKON, 28 Şubat sonrası Türkiye’ye yeni bir çığır açmış mütedeyyin, ülkesini seven iş adamlarından bir araya gelmiş ve o gün bugündür ülkeye hizmet eden, ülkenin önünü açmak, istihdamın önünü açmak ve dünyadaki bir çok iş adamıyla iletişime geçip buradaki öğreticilerin dünyaya açılmasının önünü açan önemli bir STK kuruluşudur. Bizlerde Diyarbakır şubesi olarak bu misyonun gereği olarak insanımıza hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Burada düzenlenen törenle, 80 kursiyere girişimcilik sertifikasını vereceğiz. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun” dedi.


Kursiyerlerden Cemil Alas da, devletin verdiği destekten yararlanabilmek için kursa başvurduğunu, sertifikasını aldıktan sonra en kısa zamanda iş hayatına atılmak istediğini kaydetti.


Konuşmaların ardından genç girişimcilere sertifikaları dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 17:54
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