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‘Aşkımızın adı fındık tadı’ oyunu Denizli festivaline katılıyor

Ordu’da faaliyet gösteren özel tiyatro grubu olan Oksijen Tiyatro, ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı yöresel oyunu ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33.

20 Nisan 2019 Cumartesi 12:50
‘Aşkımızın adı fındık tadı’ oyunu Denizli festivaline katılıyor

Ordu’da faaliyet gösteren özel tiyatro grubu olan Oksijen Tiyatro, ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı yöresel oyunu ile Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 33.Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali’ne katılıyor.


Oksijen Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Çoluk, bir ay önce sahneye konulan ve büyük beğeni toplayan ‘Aşkımızın adı fındık tadı’ adlı oyunu ile 33. Uluslararası Amatör Tiyatro Festivali’ne katılacaklarını belirterek, “Yurt içinden bir çok tiyatro grubunun katılacağı festivalde sahne alacağımız için mutluyuz” dedi.


Yazarlığını Aydın Üstüntaş, yönetmenliğini Oksijen Tiyatro Genel Sanat Yönetmeni Nurgül Çoluk’un yaptığı ve 30 kişinin rol aldığı oyunda Osman Çakmak, Coşkun Çetinalp, Hakan Altan, Dilek Gürsoy, Hülya Alan, Şükran Şensoy, Kasım Uysal, Burak Mızrak, Şaziye Dalak, Emine Kaymak, Sude Odabaşı, Emre Ergün, Gökhan Uzunlar, Seymen Kılıç, Anıl Boztekin, Gülperi Gökbulut sahne alıyor.


Oksijen Tiyatro, oyununu 1 Mayıs 2019 saat 20.00’de Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde tiyatroseverlerin karşısına çıkacak. Festivale yurt dışından gelen tiyatro ekipleri de katılacak.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 12:50
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