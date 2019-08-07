0553 313 94 23

ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti

- Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Bayram Akyer, tatil için geldiği Bartın'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:03
ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti


BARTIN (AA) - Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara'dan tatil için arkadaşlarıyla Bartın'ın İnkum tatil beldesine gelen Akyer, burada denize girdiği sırada fenalaştı.

Durumu fark eden arkadaşlar tarafından dinlenmesi için kumsaldaki şezlonga getirilen Akyer'in durumunun ağırlaşması üzerine 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi.

Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Cenaze, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bayram Akyer, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 23:03
  1. AASKF
  2. Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu
  3. başkan yardımcısı
  4. Bayram Akyer
  5. kalp krizi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol dünyası şokta! Tribün lideri başından vuruldu
    1. Futbol dünyası şokta! Tribün lideri..
    2. Isparta'da Kurban Bayramı namazı saat..
    3. 2019 TFF Süper Kupa Finali:..
    4. Alman yıldız Toni Kroos takımındaki..
    5. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    6. Futbol: TFF Süper Kupa
    7. Trump'a Dayton'da "beyaz ırkçılık"..
    8. Babasını dövüp, “Senin gibi babanın..
    9. Hazırlık maçı: Alanyaspor: 2 -..
    10. Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
    11. Süper Kupa şampiyonu Galatasaray!
    12. Galatasaray, Akhisarspor'u 1-0 mağlup..
    13. Manchester City, Cancelo'yu transfer..
    14. (Özel haber) Allahyar’a büyük ilgi
    15. Iğdır Kurban bayramı namazı saati 2019..
    16. Türkiye'ye flaş çağrı: Size garanti..
    17. Pusu kurdu amcasının oğlunu öldürdü
    18. Medipol Başakşehir tur şansını zora..
    19. Mısırlı muhalif liderin gözaltı..
    20. ABD, Brexit'in ardından İngiltere ile..
    21. Maçın ardından
    22. Ersun Yanal: “Hücumda iyiyiz ama..
    23. ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti
    24. Almanya'da camilere bombalı tehdit!..
    25. GÜNCELLEME - Gaziantep'te trafik..
    26. Nevşehir’de zincirleme kaza: 10 yaralı
    27. Kasımpaşa'da sezon hazırlıkları
    28. Zonguldak'ta pazar yerinde yangın
    29. İstikbal Mobilya Kayserispor sezon..
    30. "Karar vermek kolay oldu"
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Yoksa bu yüzden mi karşı çıkıyorlar? İmamoğlu'nun babası Kaz Dağları'nı parsellemiş!
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Ruslar ABD'nin küstah planını deşifre etti! 'Türkiye'nin operasyonuna böyle engel olacaklar'
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Tarkan'ın Kaz Dağları çıkışına tepki yağdı!
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    Fatih Altaylı o ismi bombaladı! 'Böyle giderse erken tezkere alacak'
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...
    AK Parti'den Kaz Dağları açıklaması: Buraya ruhsat verilirken...

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    Davutoğlu ekibi tehdide başladı: Gereğini yaparız
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz
    ABD'den skandal Türkiye açıklaması: Engelleyeceğiz