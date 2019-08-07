ASKF Başkan Yardımcısı Akyer vefat etti - Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcısı Bayram Akyer, tatil için geldiği Bartın'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi



BARTIN (AA) - Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkan Yardımcısı Bayram Akyer (72), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Ankara'dan tatil için arkadaşlarıyla Bartın'ın İnkum tatil beldesine gelen Akyer, burada denize girdiği sırada fenalaştı. Durumu fark eden arkadaşlar tarafından dinlenmesi için kumsaldaki şezlonga getirilen Akyer'in durumunun ağırlaşması üzerine 112 acil sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince kalp krizi geçirdiği belirlenen Akyer, ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldığı sırada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze, Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı. Bayram Akyer, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Yardımcılığı'nın yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Ankara İl Temsilcisi Yardımcılığı görevinde bulunuyordu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.