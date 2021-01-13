Askerlik celp sonuçlarının açıklanmasının ardından sonucundan memnun olmayan pek çok kişi askerlik için yer değişimi yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Özellikle doğuda askerlik yapmak istemeyen pek çok kişi askerlik yer değişimini merak ediyor.

Askerlikte yer değişikliği yapılır mı?

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı açıklamalara göre askerlik yerinden memnun olmayan vatandaşlar başvuru yaparak yer değişikliğini gerçekleştirebilir. Diğer yandan askerlik sevk işlemlerinin nasıl yapılacağını bilmeyen kişiler ve askerlik yerlerini şubeye bildirmeyenler bulunduğu ilin askerlik şubesine giderek yer beyanında bulunarak dilekçe ile yer değişimini gerçekleştirebilir.

İnternet üzerinden dilekçe vermek istemeyen kişiler şubeye giderek kağıda, şubeye hitap edecek şekilde dilekçe hazırlayarak vermesi gerekmektedir. Bilinmesi gerekenlerden birisi de dilekçenin olumsuz sonuçlanabileceği durumudur. Askere gidecek kişinin yazdığı dilekçe olumsuz sonuçlandığı takdirde TSK tarafından belirlenen askerlik şubesine giderek teslim olunması gerekir.