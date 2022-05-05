Askerlik borçlanması emeklilik yaşını erkene çeker mi? Askerlik borçlanması prim gün sayısını mı artırıyor?
Askerlik borçlanması özellikle de EYT’nin gündemde olduğu şu günlerde bir hayli merak ediliyor. Prim gün sayısını tamamlayıp yaşı bekleyenler emeklilikte yaşa takılanlar yasasının çıkarılmasını beklerken, askerlik öncesi sigortalı olanlar ile askerden sonra sigorta girişi yaptıranlar askerlik borçlanması emeklilik yaşını ne kadar önce çeker? Askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çeker mi? sorularına yanıt aramakta. İşte askerlik borçlanması emeklilik yaşına etkisi.
Emekli olmak için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlardan ilki çalışma yılıdır. İkinci şart ise prim gün sayısını tamamlamış olmak gekeriker bir diğer şart ise emeklilik yaşıdır. Bu şartları tamamlayan çalışanlar emekliliği hak etmiş olur. Bazı durumlarda emeklilik erkene çekilebilir. Emeklilik süresini etkileyen unsurlardan biri de askerlik borçlanmasıdır. Askerlik borçlanması prim gün sayısını mı artırıyor?
Askerlik borçlanması emeklilik yaşını düşürür mü?
Sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik yapanlar askerlik borçlanması yaparlarsa bu durum sadece prim gün sayılarını artırır, emeklilik yaşını erkene çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar isterlerse askerlik sürelerini borçlanabilirler, böylece emeklilik yaşını da erkene çekerler. Yani, borçlanacağınız gün sayısı kadar emekliliğiniz erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler.
Askerlik borçlanması ne kadar?
2021'de askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 TL, en yüksek ise 286,20 TL olarak belirlenmişti. 2022 asgari ücretinin belirlenmesiyle askerlik borçlanması da en düşük 57.15 TL en yüksek 429 TL oldu.