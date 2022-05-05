Askerlik borçlanması emeklilik yaşını erkene çeker mi? Askerlik borçlanması prim gün sayısını mı artırıyor?

Emekli olmak için üç şartı yerine getirmek gerekiyor. Bu şartlardan ilki çalışma yılıdır. İkinci şart ise prim gün sayısını tamamlamış olmak gekeriker bir diğer şart ise emeklilik yaşıdır. Bu şartları tamamlayan çalışanlar emekliliği hak etmiş olur. Bazı durumlarda emeklilik erkene çekilebilir. Emeklilik süresini etkileyen unsurlardan biri de askerlik borçlanmasıdır. Askerlik borçlanması prim gün sayısını mı artırıyor?

Askerlik borçlanması emeklilik yaşını düşürür mü?

Sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik yapanlar askerlik borçlanması yaparlarsa bu durum sadece prim gün sayılarını artırır, emeklilik yaşını erkene çekmez. Ancak çalışmaya başlamadan ve sigortalı olmadan önce askerlik yapanlar isterlerse askerlik sürelerini borçlanabilirler, böylece emeklilik yaşını da erkene çekerler. Yani, borçlanacağınız gün sayısı kadar emekliliğiniz erkene çekilir ve bu da emeklilik yaşını etkiler.

Askerlik borçlanması ne kadar?

2021'de askerlik borçlanması günlük en düşük 38,15 TL, en yüksek ise 286,20 TL olarak belirlenmişti. 2022 asgari ücretinin belirlenmesiyle askerlik borçlanması da en düşük 57.15 TL en yüksek 429 TL oldu.