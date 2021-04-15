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Yaşam Askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
Yaşam

Askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Mayıs ayı yaklaşırken askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe ilişkin gelişmeler yakından takip ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanacak olan 2021 Mayıs ayı askerlik yerleri için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanır? Mayıs 2021 celbi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? Milli Savunma Bakanlığı askerlik yerlerini açıkladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-04-15 18:59:00 -
Askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Askerlik görevini yerine getirecek olan adaylar, başvurularını tamamlamasının ardından gözlerini MSB tarafından yapılacak olan açıklamaya çevirdi.

Mayıs ayı askerlik yerleri ve sınıflandırma işlemlerine ilişkin Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklama geldi. "Mayıs 2021 Sınıflandırma Dönemi Duyurusu" başlığı ile yayımlanan yazıda, sınıflandırma işlemlerinin ilan edileceği tarihler belirtiliyor.

Askerlik yerleri ne zaman açıklanır?

Seçim ve sınıflandırma sonuçları 16 Nisan 2021 tarihinde e-Devlet sistemi üzerinden yükümlülere açıklanacaktır.

Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacak. Yedek subay/astsubay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde sınıf okulu ve eğitim merkezindeki eğitimin üçte birine katılmayanlar (daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar dahil) er statüsünde askere sevk edilecek. (TSK’nın ihtiyaç duyduğu sınıf ve meslekler hariç)

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